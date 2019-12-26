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Ahmet Davutoğlu, Kanal İstanbul için geçmişte bakın ne demiş

Kanal İstanbul tartışmaları sürüyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklamada Kanal İstanbul'a karşı olduğu açık açık söyledi ve Erdoğan'a bu projeden vazgeç dediğini ifade etmişti. Ancak gerçek yine farklı çıktı. Davutoğlu meğer Kanal İstanbul için övgüler dizmiş
 26 Aralık 2019 10:50
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Ahmet Davutoğlu, Kanal İstanbul için geçmişte bakın ne demiş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun karşı çıktığı Kanal İstanbul projesiyle ilgili Başbakan olduğu dönemde, "Yüzyılın en büyük projelerinden biridir" açıklamasında bulunduğu ortaya çıktı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da partisinin Genel Başkan yardımcıları açıkladığı toplantıda Kanal İstanbul projesiyle ilgili de konuştu.

En başından beri projeye karşı olduğunu söyleyen Davutoğlu ''Kaygılarımı Ocak 2018'de Cumhurbaşkanı'na ilettim, bu projeden vazgeçilmesi yönündeki görüşlerimi aktarmıştım'' açıklamasında bulundu. Ancak arşiv yine Davutoğlu'nu ele verdi ve bugün söylediklerinin tersine Kanal İstanbul'u övdüğü ortaya çıktı.

2015'te yüzyılın projesi demiş

Ahmet Davutoğlu 24 Kasım 2015 tarihinde kendisinin Başbakan olduğu 64. Hükümet'in programını Meclis Genel Kurulunda okurken Kanal İstanbul projesini "Yüzyılın projesi" diye tanımlamıştı. Davutoğlu, "Yüzyılın en büyük projelerinden biri olacak olan Kanal İstanbul Proje-si'nin çalışmalarına devam ediyoruz." demişti. Davutoğlu partisinin Genel Başkan yardımcıları açıkladığı toplantıda şu açıklamalarda bulundu:

İstanbul'un nasıl korunabileceği konusunda çalışma talimatı vermiştim

Düşman bir güç kanal üzerindeki köprüyü ihmal ettiğinde ya da deprem durumunda İstanbul'un nasıl kornacağı konusunda çalışma talimatı vermiştim. Şimdi aynı kaygıyı taşıyorum.

Erdoğan'a vazgeçmesini söylemiştim

Türkiye'nin stratejik geleceğinin soğukkanlı şekilde ele alınması lazım. Bütün bu kaygıları Ocak 2018'de Cumhurbaşkanı'na ilettim, bu projeden vazgeçilmesi yönündeki görüşlerimi aktarmıştım.
Memurlar.Net
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