Sivas'ta 52 köy ile ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 52 köy yolu ulaşıma kapandı
|26 Aralık 2019 10:36
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Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 52 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Gürün ilçesinde 40, Şarkışla'da 12 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan il merkezinde sağanak etkili oluyor.
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