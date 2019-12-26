Şehit ve gaziler için toplanan parayı yönetecek heyet belli oldu		 

AK PARTİ, İBB'NİN KPSS'SİZ PERSONEL ALIMINI ELEŞTİREMİYOR, ÇÜNKÜ; Ekrem İmamoğlu, kariyer ve liyakat demesine rağmen, KPSS'siz ve sözlü sınavla personel alımı yapıyor. Ancak Ak Parti bu uygulamayı eleştiremiyor. Çünkü yok birbirinden farkları...