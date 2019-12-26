Şehit ve gaziler için toplanan parayı yönetecek heyet belli oldu
Şehit ve gaziler için toplanan parayı yönetecek heyet belli oldu. Heyetin atama kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.
|26 Aralık 2019 10:57
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Şehit ve Gazileri için toplanan paralar ile ilgili muhalefet sık sık eleştiri getiriyordu. Vakfın akıbeti ve toplanan paralar soruluyordu.
Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile vakfın mütevelli heyeti belli oldu.
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet üyeliklerine, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 5'inci maddesi gereğince ekli listede yer alan kişiler seçilmiştir.
|
SNO
|
ADI-SOYADI
|
1-
|
İsrafil KIŞLA
|
2-
|
Metin ERGEN
|
3-
|
Murat SAYGI
|
4-
|
Öztürk ORAN
|
5-
|
Berkay AYDIN
|
6-
|
Turgut ASLAN
|
7-
|
Bilge GÜRS
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