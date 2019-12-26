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Spor uzmanı, antrenör ve gençlik çalışanı; artık 4/B statüsünde istihdam edilecek

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapılarak, spor uzmanı, antrenör ve gençlik çalışanı unvanlarında, 4/B statüsünde sözleşmeli personel çalıştırılmasının alt yapısı oluşturuldu.
 26 Aralık 2019 11:05
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Spor uzmanı, antrenör ve gençlik çalışanı; artık 4/B statüsünde istihdam edilecek

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda, 26 Aralık 2019 tarihi itibariyle değişiklik yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı daha önce 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 30 uncu maddesinin mülga birinci fıkrası kapsamında, antrenör ve spor uzmanı istihdam etmekteydi. Değişiklikle iki önemli düzenleme yapılmıştır.

1- Artık, 4/B statüsünde spor uzmanı, antrenör ve gençlik çalışanı istihdam edilecektir. En yüksek KPSs puanına sahip 10 katı aday sözlü sınava alınacaktır. Sonrasında, 10 katı aday yapılacak yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü ve/veya uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.

Konuya dair ilgili düzenleme şu şekildedir:

Gençlik ve Spor Bakanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak spor uzmanı, antrenör ve gençlik çalışanı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının on katına kadar çağırılacak adaylar arasından, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre çalıştırılır.

ANTRENÖR Yükseköğretim kurumlannın en az dört yıllık bölümlerinden mezun olmak ve en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak.

GENÇLİK ÇALIŞANI Yükseköğretim kuramlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.

SPOR UZMANI En az lisans düzeyinde eğitim veren beslenme ve diyetetik, psikoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon veya fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümleri ile yükseköğretim kuramlarının beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak.

2- Yapılan bir diğer düzenleme ise 3289 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilmekte olanların, sınav şartı aranmaksızın 4/B statüsündeki sözleşmeli antrenör ve spor uzmanı unvanlı kadrolara geçirilmedir.

Yapılan düzenlemenin tam haline ulaşmak için tıklayın.
Memurlar.Net - Özel

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