Bakan bey; sözlü sınava '10 katı adayı almanın' ne anlama geldiğini biliyor mu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor uzmanı, antrenör ve gençlik çalışanı statüsünde personel almak için, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yaptı. Tıklayınız.

Ancak, personel alımına dair düzenleme yapılırken şu hüküm konulmuştur:

"Gençlik ve Spor Bakanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak spor uzmanı, antrenör ve gençlik çalışanı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının on katına kadar çağırılacak adaylar arasından, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre çalıştırılır."

DEĞERLENDİRME

1- Bu hüküm, sözleşmeli spor uzmanı, antrenör ve gençlik çalışanı alınırken, en yüksek KPSS puanına sahip 10 katı adayın sözlü veya uygulamalı sınava alınmasını öngörmektedir. Hali hazırdaki bir çok personel alımında bu düzenleme "3 katı" veya "4 katı" şeklindedir. 10 katı şeklindeki bir düzenleme hiçbir mevzuatta yer almamaktadır.

2- Bir düzenlemede sözlü sınava alınacak aday sayısı ne kadar fazla ise kayırmacılık o derece artmaktadır. Müfettiş veya uzman yardımcısı alınırken dahi 3 veya 4 katı şeklinde düzenlemeler konulmuş iken, spor uzmanı, antrenör ve gençlik çalışanı istihdamında çok aşırı bir şekilde "10 katı" düzenlemesi yapılması, sadece daha fazla adayın mağdur olmasına neden olacaktır.

3- Bakanlığın sözlü sınav düzenlemesini iptal etmesi, uygulamalı sınavı tercih etmesi, sözlü sınav çok elzem ise bunu "1 katı" şeklinde sınırlandırarak ve adayların mahkemede haklarını savunabilmeleri için sesli/görüntülü kayıt altına aldırarak, adayların hakkının yenmesine önüne geçmelidir. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na yakışan bu olmalıdır.