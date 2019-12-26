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Karadeniz bölgesinde orman yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesindeki tüm yangınların kontrol altına alındığını bildirdi.
|26 Aralık 2019 11:26
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