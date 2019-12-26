21 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
Aralarında 6 Bakanlığın da olduğu toplamda 21 kamu kurumuna ait dolu ve boş kadro kararnamesi 26 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
|26 Aralık 2019 11:31
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Aralarında 6 Bakanlığın da olduğu toplamda 21 kamu kurumuna ait dolu ve boş kadro kararnamesi 26 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi,
Yargıtay,
Adalet Bakanlığı,
Enerji Bakanlığı,
Ticaret Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Tarım ve Orman Bakanlığı,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,
Emniyet Genel Müdürlüğü,
MSB Akaryakıt NATO POL,
Konya Ovası Projesi BKİB,
Milli Saraylar,
Türkiye Adalet Akademisi,
Orman Genel Müdürlüğü,
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,
Kamu Denetçiliği Kurumu,
Savunma Sanayii Başkanlığı,
Devlet Arşivleri Başkanlığı,
İletişim Başkanlığı,
Adli Tıp Kurumu
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