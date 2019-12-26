'Meclis açılınca ilk iş Libya'ya asker gönderme tezkeresi'		 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Suriye içinde terörden arındırdığımız toplam alanı 8 bin 200 kilometrekareye çıkardık. Suriye'de sınırımız boyunca kurulmak istenen teör tuzağını bozuk. Suriye'de müzakere yürüttüğümüz ülkelerin bize verdikleri sözler vardı. terör örgütlerinin 32 km dışarı çıkartılmasına yönelik sözlerinin yerine getirilmediğini görüyoruz. Bölgemize yönelik tacizler sürüyor.

Rejimin saldırıları ve tacizleri ateşkesi mümkün kılmıyor. Saldırılardan kaçanlar sınırlarımıza doğru harekete geçti. Yeni sığınmacı dalgasına tahammülümüz olmadığını söyledik. İdlib'deki çabalara destek verilmezse bedelini herkes ödeyecek dedik. İdlib'de sukunetin sağlanması için AB'nin elini taşın altına koyması gerekiyor.

Türkiye'nin Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları başladığında CHP buna da karşı çıktı. Bir kova petrol çıkmadı diyerek kin kustular. Bu tür çalışmalar sabırla yürütülmeli. Karadeniz'de Exon sondaj çalışmaları yaptı 200 milyon dolar harcadılar, petrol çıkaramadılar dönüp gittiler. Bunlardan bihaberler yeter ki lekeleyelim. Biz netice Allah'tan diyerek yolumuza devam ediyoruz. Ana muhalefetin tavrı Yunan medyasına malzeme verdi. Her şeyin yerli ve millisini yaptık, ana muhalefet konusunda bunu başaramadık. İnşallah onu da başaracağız.

CHP'YE LİBYA TEPKİSİ

Türkiye'nin bir medeniyet havzası bulunuyor. Bu havza oldukça geniş. Akdeniz ve Kuzey Afrika parçalarından biridir. Libya, Gazi Mustafa Kemal'in yadigarıdır. Sen Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partisin. Olumlu bir açıklaman olsun. Gazi Mustafa Kemal, Libyalı kardeşlerimizi işgalcilere karşı teşkilatlandırmış ve onlarla birlikte savaşmıştır. Hatta gözünden yaralanmış ve izini şanla taşımıştır.

"LİBYA'YA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Kuzey Afrika'nın tamamı gibi Libya'da bağımız olan kardeşlerimiz var. Şu andaki cumhurbaşkanı akrabalarının burada olduğu bir cumhurbaşkanı. Darbeci general tarafından başlatılan saldırılara karşı çıktık. Trablus yönetimine her türlü desteği verdik ve vereceğiz. Libya bizim ülkelerimizin deniz yetki alanlarının çakışması sebebiyle denizden komşumuzdur."

LİBYA TEZKERESİ MECLİSE GELECEK

Soruyorlar asker gönderecek misiniz? Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Türkiye ve libya tarafında onay süreçleri tamamlanan mutabakat yürürlüğe girmiştir. Hazırlanan deniz yetki alanlarıyla ilgili haritamızı BM nezdinde kayda geçirdik. Amacımız Akdeniz'de kimsenin hakkını hukukunu gasp etmek değil. Hakkımızın gasp edilmesine engel olmaktır. Çünkü bu adımı atmamış olsaydık Akdeniz'de Türkiye'yi kendi kara sahillerine hapsedecek bir oyun tezgahlanıyordu. Bu oyunlara seyirci kalamazdık. Attığımız adım hukuka uygundur. Meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız. Meclis'ten bu tezkereyi geçirip davete icabet edeceğiz. Biz ülkenin meşru hikümetinin yanında davete icabet ediyoruz. Çeşitli Avrupa ve Arap ülkelerince desteklenen darbeci generale karşı mücadele yürüten Trablus yönetimine her türlü desteği vereceğiz. Onlar bir savaş baronuna yardım ediyor, biz Libya'nın meşru hükümetinin yanında davete icabet ediyoruz. Farkımız bu.

KANAL İSTANBUL

Havalimanımız 50 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verdi. 50 milyonuncu yolcuyu uğurlamak bize nasip oldu. ABD'ye uğurladığımız kardeşlerimize THY hediyelerini takdim ettik. Birinci etabın kapasitesine ulaşacağımız anlaşılıyor. Biz yaptıklarımızı bir kenara bırakıyor. Yapacaklarımıza odaklanıyoruz. Kanal İstanbul böyle bir projedir. Bu öyle akşam yatıp sabah kalktığımızda aklımıza gelen anlık bir proje değildir. Kanal istanbul'un neredeyse Başbakanlığım öncesine dayanan bir geçmişi var. Seçim kampanyamızda milletimizin takdirine sunduk, onayı aldık. İlmik ilmik çalışılmış ve bugünkü noktaya gelmiştir. Kanal İstanbul dünya çapında bir eser olacaktır. ÇED raporu tamamlandı ve askıya çıktı.

"MÜTEAHHİTLERİ TEHDİT EDİYOR"

AYM bu projenin YİP kapsamına alınmasıyla ilgili düzenlemenin iptaline ilişkin malum çevrenin itirazını reddedilmiştir. Projenin kararı verilmiş ve belirli aşamaya gelinmiştir. Yakında bununla ilgili ihaleye çıkılacaktır. Devletimize ve milletimize yük getirmeden YİP ile olduk ki bulamadık milli bütçeden bunu yapmak suretiyle bunu hayata geçireceğiz. Ana muhalefetin başındaki zat müteahhitlerini tehdit ediyor. Biz geliyoruz bunu iptal edeceğiz... Sen gelmeyeceksin, zaten gelemezsin. Bu ülkede dikili ağacı olmayana benim milletim yürü demez.

ELEŞTİRİLERE YANIT

Kanal İstanbul'a muhalefetin de destek olmasından memnun oluruz. Ama onlar destek olmayız parasını da ödemeyiz diyorlar. Bu çocukların kendi aralarında evcilik oynarken etmeyecek bir sözdür. Bunlar gittikleri yerlerde ülkelerini şikayet edip sakın gelmeyin çağrısı yapacak zihniyetteler. Onun için ihya olmuyor, kendi bataklıklarında çırpınıp duruyorlar. Karşı çıkıyorsanız alternatiflerinizi ortaya koyarsınız. Bizi de ikna edersiniz. Bunların söylediği bunu hangi parayla yapacaksınız diyorlar. YİP ile olursa bütçemizden para çıkmayacak. Mili bütçeden de bunu yapar mıyız, yaparız. Kaynakları bellidir. Deprem riski diyorlar, çevre ve deprem meselesi dair 56 kurumdan olumlu görüş alınmıştır."