Erdoğan'dan, İmamoğlu'na protokol cevabı
Erdoğan: (İmamoğlu'nun açıklamaları) Bunun kararını verme yetkisi bize aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclisine aittir. Senin böyle bir yetkin yok
|26 Aralık 2019 12:06
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Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Bu projeyle artık iyice sıkışan İstanbul'a yeni nefes ve hayat alanları açıyoruz."
"Kanal İstanbul'un Montrö Sözleşmesi'yle herhangi bir ilgisi yoktur. Tamamen Türkiye'nin kendine ait bir su yolu olarak faaliyet gösterecek."
"(İmamoğlu'nun açıklamaları) Bunun kararını verme yetkisi bize aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclisine aittir. Senin böyle bir yetkin yok"
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