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Bakan Kurum'dan Adana'daki sağanağa ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İlk hasar tespit çalışmalarında 1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina tespiti yaptık
 26 Aralık 2019 12:12
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Bakan Kurum'dan Adana'daki sağanağa ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana'daki sağanağa ilişkin, "İlk hasar tespit çalışmalarında 1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina tespiti yaptık." dedi.

Kurum, kentte sağanak nedeniyle zarar gören bazı mahalleleri ziyaret edip incelemede bulunduktan sonra Yüreğir Kültür Merkezi'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, iklim değişikliğinin etkilerinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hissedilir hale geldiğini ifade etti.

Bakan Kurum, Adana'nın aralık ayı yıllık ortalama yağışının 121 kilogram seviyelerinde olduğunu aktararak, "İki gün önce başlayan yağışlarda bunun bölgesel olarak 250-300 kilogramlara çıktığını gördük, tespit ettik." diye konuştu.

Bu yağışların şehre zararlar verdiğini, hem çiftçinin hem vatandaşın hayatını olumsuz yönde etkileyecek olaylar meydana geldiğini vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"Olay yaşanır yaşanmaz Valilik bünyesinde kriz merkezi oluşturduk. Kriz merkeziyle, ilgili bakanlıklarımızın tüm birimleriyle, belediyelerimizin tüm birimleriyle bu kriz merkezinde vatandaşlarımızın yarasını sarmak için hızlı şekilde seferber olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Bu süreçte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Orman, Çevre ve Şehirilik, İçişleri, Sağlık bakanlıklarımız ve belediyelerimiz, tüm bitimlerimiz Valiliğimiz bünyesinde seferber oldular ve Adanalı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için bu çalışmaları hızlı şekilde yürüttüler. İlk hasar tespit çalışmalarında 1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina tespiti yaptık. Seyhan, Kozan, Çukurova, Feke, Ceyhan, İmamoğlu, Yumurtalık, Sarıçam, Yüreğir ve Karataş olmak üzere bu ilçelerimizde 123 bin 151 dekar alanda inceleme yaptık. Fiilen sahada hala sular mevcut. Suların çekilmesiyle çiftçilerimizin zarar ziyan tespitleri net bir şekilde yapılacaktır."

- "Mağdur olan vatandaşlarımıza ön ödenek gönderilecek"

Bakan Kurum, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Adana'ya geçmiş olsun dilekleri ilettiğini dile getirdi.

Olay yaşanır yaşanmaz tüm bakanlıkların seferber olduğunun altını çizen Kurum, "Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için bugün itibarıyla mağdur olan vatandaşlarımıza belli bir miktarda ön ödenek gönderilecek. Akabinde de etaplar halinde hasar tespit durumlarına göre vatandaşlarımızın yaraları hızlı bir şekilde sarılacak." ifadesini kullandı.

Kurum, bazı ilçelerde diğer ilgililerle inceleme yaptıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan hem şehirle ilgili alt yapı eksiklerinin giderilmesi gerekiyor. Diğer taraftan da kentsel dönüşümle ilgili süreci de hızlı şekilde başlatmamız gerekiyor. Buna ilişkin aldığımız kararlarla da Yüreğir ilçemizde 19 Mayıs, PTT Evleri, Sinanpaşa, Şehit Erkut Akbay mahallelerinde toplamda 2 bin kentsel dönüşüm konutu üreteceğiz."

- "4 merkez ilçemizin yağmur suyu problemini halletmemiz gerekiyor"

Bakan Kurum, Adanalıların yaşam şartlarını yükseltecek, vatandaşların ihtiyaçlarını giderecek birçok projeye imza attıklarını ifade ederek, "Adana'nın sorunu neyse onu çözmek adına ilgili bakanlıklar olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle 11 ayrı yatırım için 650 milyon bedelli yatırımların kentte sürdüğünü belirten Kurum, "Adana merkezde, 4 merkez ilçemizin yağmur suyu problemini halletmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Murat Kurum, 70 milyonluk yatırımla 4 merkez ilçedeki yağmur suyu probleminin çözüleceği bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Selden çok etkilenen ilçelerimize hibe desteği sağlayacağız. Vatandaşlarımızın yaralarının bir önce sarılması için. Bu hafta içinde hibe miktarlarımız belediyelerimizin hesaplarına yatacak ve vatandaşımıza hizmet olarak da bugünden itibaren bu hizmetleri sunacağız. Diğer taraftan yapılması gereken acil öncelikli işler neyse de bakanlığımızın ilgili genel müdürlükleriyle, selden zarar gören vatandaşlarımızın yarasını bir an önce sarmak için çalışmalarımızı ivedilikle başlatacağız."
Anadolu Ajansı
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