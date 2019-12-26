TCMB repo ihalesine teklif gelmedi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bir hafta vadeli repo ihalesine teklif gelmedi
|26 Aralık 2019 12:16
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