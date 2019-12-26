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'İki koyunu güdemiyor' demek suç mudur? İşte AYM kararı

Anayasa Mahkemesi bir gazeteci hakkında, iki koyunu güdemiyor, konu mankeni şeklinde söylenen sözlerin hakaret sayılamayacağına karar verdi.
 26 Aralık 2019 12:17
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'İki koyunu güdemiyor' demek suç mudur? İşte AYM kararı

Anayasa Mahkemesi, bir gazeteci hakkında sözlenen "iki koyunu güdemiyor", "konu mankeni", "iki katrilyon lirayı hazineden hortumlayıp kasasına aktaran Ç.Ç'nin T'sinde program yapan bayan" gibi ifadelerin hakaret sayılamayacağına karar verdi. Mahkeme; ifade özgürlüğünün sadece toplum tarafından kabul gören, zararsız veya ilgisiz kabul edilen bilgi ve fikirler için değil incitici, şoke edici ya da endişelendirici bilgi ve düşünceler için de geçerli olduğuna dikkat çekti.

Anayasa Mahkemesi bu gerekçeyle, hakaretten dolayı verilen ve adli para cezasına dönüştürülen cezanın sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.

AYM kararı için tıklayınız.

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