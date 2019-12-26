FETÖ'nün Isparta sorumlusu ve eşine hapis cezası
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan örgütün Isparta sorumlusu 13 yıl 6 ay, eşi 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı
|26 Aralık 2019 12:21
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Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan örgütün Isparta sorumlusu 13 yıl 6 ay, eşi 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İlker Özdoğan ve tutuksuz yargılanan eşi Ayşe Özdoğan ile avukatları katıldı.
Söz verilen sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, örgütün Isparta sorumlusu olduğu belirtilen sanık İlker Özdoğan'a 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Eşi Ayşe Özdoğan'ı ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran heyet, sanığın tutuklanmasına hükmetti.
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