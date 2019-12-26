Sağlık Bakanlığı için 4 genel müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi
Resmi Gazetede yayımlanan 55 nolu CBK ile Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında 4 adet genel müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi.
|26 Aralık 2019 12:25
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55 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 26 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Kararnameye ile Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında 4 adet genel müdür yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında ise 1 adet genel müdür kadrosu ihdas edildi.
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