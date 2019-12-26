Sağlık Bakanlığı için 4 genel müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi

YERLİ VE YABANCI SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMINA DÜZENLEME GETİRİLDİ! 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan düzenleme ile özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde yerli ve yabancı sözleşmeli personel istihdamına düzenleme getirildi!