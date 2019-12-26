KOSGEB, işçi statüsünde uzman istihdam edelebilecek
|26 Aralık 2019 12:32
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375 sayılı KHK'nın ek 23. maddesiyle, memur statüsünde personel istihdam etmeyen kamu kurumlarına; işçi veya sözleşmeli statüde uzman ve uzman yardımcısı istihdam etme hakkı tanınmıştır.
Ancak bu şekilde bir istihdam yapılabilmesi için, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde hüküm bulunması gerekmektedir.
26 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 55 nolu CBK ile, 4 nolu CBK'nın KOSGEB'le ilgili bölümüne, 375'ün ek 23. maddesine göre uzman ve uzman yardımcısı istihdam etme hakkı tanınmıştır.
Bu yeni düzenleme gereğince, KOSGEB işçi veya sözleşmeli statüde uzman ve uzman yardımcısı istihdam edebilecektir.
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