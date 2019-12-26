Karaman'da FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Karaman'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı
|26 Aralık 2019 12:37
|Yazdır
Karaman'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı bulunan Zafer K. ile Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan eşi Hacer K'nin Karaman'da bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hacer K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, eşi Zafer K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların daha önce öğretmenlikten ihraç edildikleri belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 15 şüpheliden biri tutuklandı
26 Aralık 2019 13:36
|PKK/KCK davasında yargılanan 7 sanıktan 6'sına ceza
26 Aralık 2019 12:57
|FETÖ'nün sözde 'bölge talebe sorumlusu'na hapis cezası
26 Aralık 2019 12:50
|FETÖ'nün Isparta sorumlusu ve eşine hapis cezası
26 Aralık 2019 12:21
|Urla eski Belediye Başkanı Oğuz'un tutukluluğuna itiraz reddedildi
26 Aralık 2019 11:28
|Konya'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
26 Aralık 2019 10:37
|İtirafçı olan mahrem imam FETÖ-PKK ilişkisini anlattı
26 Aralık 2019 10:12
|Mahrem İmam Adil Öksüz'e sahte MİT mensubu belgesi hazırladıklarını itiraf etti
26 Aralık 2019 09:26
|Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası
25 Aralık 2019 17:46
|Akıncı Üssü davasında sanıkların savunmaları alınıyor
25 Aralık 2019 17:43