FETÖ'nün sözde 'bölge talebe sorumlusu'na hapis cezası
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "bölge talebe sorumlusu" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
|26 Aralık 2019 12:50
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Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "bölge talebe sorumlusu" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Fatma Pektaş ile avukatı katıldı.
Suçlamaları reddeden sanık beraatini istedi.
Davada dinlenilen, daha önce başka bir davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tanık B.S. ise Pektaş'ı tanıdığını belirterek, "Örgütte benden önce bölge talebe sorumlusu oydu. Ben akabinde onun yerine geçtim." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.
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