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Üniversitede taciz iddiası... İnceleme başlatıldı

İstanbul Üniversitesi'nde iki kadın öğrenciye "Burada böyle giyinemezsiniz, burası pavyon değil" diyerek sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Atilla Girgin hakkında İstanbul Üniversitesi inceleme başlattı.
 26 Aralık 2019 12:55
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Üniversitede taciz iddiası... İnceleme başlatıldı

İstanbul Üniversitesi'nde iki kadın öğrenciye "Burada böyle giyinemezsiniz, burası pavyon değil" diyerek sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Atilla G. hakkında İstanbul Üniversitesi inceleme başlattı.

İstanbul Üniversitesi'ne doktora jurisine katılmak üzere gelen İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi TV Haberciliği ve Programcılığı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla G. hakkında 2 kadın öğrenci sözlü taciz ve tehdit iddiasında bulundu. İddiayı sosyal medya hesabından duyuran öğrencilerden biri şu paylaşımı yaptı:

"Bugün üniversitede yanımda oturan mini etekli kadın arkadaşıma, okula jürilik yapmaya gelmiş eski bir akademisyen 'O... musun, pavyon mu burası' dedi. Karşı çıkıp tartışınca da üzerime yürüyüp çenemi tuttu. Okulun akademisyeni olan kendi hocam da arkadan olanı biteni seyretti."

Tacize uğradığını iddia eden diğer öğrenci Sebahat Ok ise Twitter hesabında 'Tacize uğradığı iddia edilen kişi benim' paylaşımında bulundu.

Memurlar.Net
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