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Adalet Bakanlığı için Bilişim Personeli sınırlaması kaldırıldı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Adalet Bakanlığının istihdam edeceğiz sözleşmeli bilişim personeli istihdamında 150 sınırlaması kaldırıldı
 26 Aralık 2019 12:56
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Adalet Bakanlığı için Bilişim Personeli sınırlaması kaldırıldı

1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 63/A bendinde, bilişim personel istihdamına ilişkin olarak şu hüküm yer alıyordu.

"Çalıştırılacak toplam sözleşmeli personel sayısı yüzelliyi geçemez."

26 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle, bu madde yürürlükten kaldırılmıştır. Dolaysıyla, Adalet Bakanlığında 150'den fazla sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilebilecektir.
Memurlar.Net
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