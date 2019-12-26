Bakan Ersoy'dan 'sözleşmeli personel' açıklaması		 
İmamoğlu, Kanal İstanbul için direnen ismi görevden aldı		 
Üniversitede taciz iddiası... İnceleme başlatıldı		 
KOSGEB, işçi statüsünde uzman istihdam edelebilecek		 
'İki koyunu güdemiyor' demek suç mudur? İşte AYM kararı		 
Her atın bir arpa yiyişi vardır! Video		 
Günün en çok paylaşılan fotoğrafları Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, 114.000 puanın üzerine çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,96 artışla 114.416,03 puana yükselerek, 20 ay sonra ilk kez 114.000 seviyesinin üzerine çıktı
 26 Aralık 2019 13:09
Yazdır
Borsa, 114.000 puanın üzerine çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,96 artışla 114.416,03 puana yükselerek, 20 ay sonra ilk kez 114.000 seviyesinin üzerine çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.086,01 puan artarak 114.416,03 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,89 ve holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,93 ile finansal kiralama faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,16 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 114.534,75 puanla 9 Nisan 2018 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Analistler, yurt içinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısından gelecek açıklamalar, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.

Avrupa'da Noel tatilinin devam ettiğini, ABD piyasalarının ise bugün işleme açılacağını belirten analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle açık olan piyasalarda sakin bir seyir izlenmesinin beklendiğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400'ün üzerinde yeni hedeflerin 115.000 ve 115.500 seviyeleri olacağını, 111.000 puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar oldu?
26 Aralık 2019 12:39		 Gün ortası döviz fiyatları
26 Aralık 2019 12:04
Gram altın 287 lira seviyelerinde
26 Aralık 2019 11:14		 Borsa, güne yükselişle başladı
26 Aralık 2019 10:19
Güne başlarken döviz fiyatları
26 Aralık 2019 09:35		 Borsa günü yükselişle tamamladı
25 Aralık 2019 18:20
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
25 Aralık 2019 17:23		 Dövizde gün sonu fiyatları
25 Aralık 2019 17:14
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
25 Aralık 2019 13:18		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
25 Aralık 2019 12:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:03 - 'Çiftlik Bank' davasında firari sanık gelerek savunma yaptı14:02 - Particiliğin son bulması, herkesin kendi işini yapması için, mülakatlar son bulmalı!14:02 - Vatandaşlara orman ve örtü yangınlarında erken ihbar uyarısı14:00 - Geliştirdiği elektrikli faytona at ve nal sesiyle nostalji kattı13:54 - Danıştay, ek ders kapsamına dışına çıkarılan düzenlemeyi iptal etti13:53 - Bakan Yardımcısı İnce: Bürokratik evrakları yüzde 50 azalttık13:46 - İTO, 2020'yi yerli teknoloji ve milli üretime yatırımda seferberlik yılı ilan etti13:42 - Bakan Ersoy'dan 'sözleşmeli personel' açıklaması13:39 - Türk doktorun uluslararası başarısı13:36 - Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 15 şüpheliden biri tutuklandı
13:31 - Başörtülü kadına saldırı davasında tutukluluğa devam13:28 - İş dünyası 'Türkiye'nin Otomobili'ni bekliyor13:26 - 3. Sanal İstihdam Fuarı iş arayanların umudu olacak13:22 - Kanal İstanbul konusu 'Kamu Başdenetçiliği'ne taşındı13:21 - Yerli ve yabancı sözleşmeli personel istihdamına düzenleme getirildi!13:15 - Sel suları çekildi, su altında kalan otomobiller ortaya çıktı13:09 - Borsa, 114.000 puanın üzerine çıktı13:06 - Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Sözlü sınavdan elenen aday Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kıyamet günümü mü bekleyeceğiz
OHAL Komisyonu 2 yıllık kapsamlı bir bilgi notu yayımladı
26 Aralık 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
İmamoğlu, Kanal İstanbul için direnen ismi görevden aldı
Asgari ücrette sona gelindi
Dünya devi, gereksiz diyerek otomobillerden direksiyonu kaldırıyor
SGK Başkanı Bakan Yardımcısı oldu
OHAL Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
'İki koyunu güdemiyor' demek suç mudur? İşte AYM kararı
21 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
28.12.2019 galatasaray vs antalyaspor maçı 4
kendini ifade edemediğini hissetmek 4
hipoglisemi 2
daha güçlü bir türkiye için evet 1
caz müziği 1
şu an çalan şarkı 11
ya kanal ya istanbul 1
Bandrol ücreti 2
beşiktaş'ın var kayıtlarının açıklanmasını istemesi 2
sözlüğü talan etmek 3
SON İLANLAR
Azerbaycan hükümeti burs duyurusu
Burdur Mehmet Akif Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Marmara Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Kırklareli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kastamonu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Atatürk Üniversitesi 55 İşçi Alacak
TCDD 263 işçi alacak
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam