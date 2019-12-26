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Yerli ve yabancı sözleşmeli personel istihdamına düzenleme getirildi!

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan düzenleme ile özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde yerli ve yabancı sözleşmeli personel istihdamına düzenleme getirildi!
 26 Aralık 2019 13:21
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Yerli ve yabancı sözleşmeli personel istihdamına düzenleme getirildi!

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 178 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 26 ncı maddesine şu şekilde bir düzenleme getirilmişti:

EK MADDE-26

"Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde, yerli veya yabancı personel tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olarak sözleşmeyle istihdam edilebilir.

Bunlara verilecek her türlü ödemeler dahil ücretler, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının beş katını aşmamak üzere Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamca ilgililerin yürüteceği görevler göz önüne alınarak tespit edilir. Savunma Sanayi Başkanlığında bu madde kapsamında proje veya sözleşme süresince çalıştırılan sözleşmeli personelin ücretleri Savunma Sanayii Destekleme Fonundan karşılanır.

Bu madde kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Ancak teşkilatlanmalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi halinde personel 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ilgilendirilir.

Bu madde kapsamında kısmi zamanlı olarak çalıştırılanlar için iş sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz.

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu statüde çalıştırılma, sözleşme bitiminde kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez.

Bu kapsamda istihdam edilecek personelde kurumsal hizmetlerin gerektirmesi halinde aranacak öğrenim ve yabancı dil bilgisi şartı ile diğer şartlar, bunların işe alınmaları, sınav ve istisnaları, sözleşme süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlülükleri, sözleşmelerinin feshi ile istihdamlarına dair diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir".

Bu düzenleme çerçevesinde, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre;

-Teşkilatlanmasında yukarıdaki düzenlemeye göre sözleşmeli personel istihdamı öngörülen kurumlarda sözleşmeli personel pozisyonu ihdası her bir kamu kurum ve kuruluşu için 10 (on) adedi geçmemek kaydıyla 2 (iki) yıllık bir süre için yapılacak.

-375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesi kapsamında kullanılmak üzere ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonları için ayrıca açıktan alım izni aranmayacak.

-Bu madde kapsamında çalıştırılacak personelin aynı kurumda toplamda iki yıldan fazla bir süre istihdamı da mümkün olmayacak.
Memurlar.Net
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