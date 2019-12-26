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Başörtülü kadına saldırı davasında tutukluluğa devam

Sanık Semahat Yolcu'nun "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı
 26 Aralık 2019 13:31
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Başörtülü kadına saldırı davasında tutukluluğa devam

Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "hakaret", ''tehdit'' ve ''kasten yaralama'' suçlarından 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Semahat Yolcu hakim karşısına çıktı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Semahat Yolcu ile müştekiler Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce katıldı. Sanık adına barodan atanan bir avukat, müştekilerin 15 avukatı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatı da salonda hazır bulundu.

Duruşma salonuna kırmızı bere ile giren ve hakimin uyarısı üzerine çıkaran sanık Yolcu, kimlik tespitinde 700 lira aylık geliri bulunduğunu, gıda mühendisi olduğunu söyledi.

Sanık Yolcu savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, kendisinin eylemi yapan kişiye benzetildiğini, olay anında başka bir yerde olduğunu öne sürdü.

Kimseye karşı kin ve düşmanlığı olmadığını savunan Yolcu, "Böyle yapıda bir insan değilim. Gıda mühendisiyim, sanatçıyım, tasavvufla ilgileniyorum. Büyük ihtimalle yanılsama var. Ben 47 yaşındayım. Bugüne kadar sabıkam bile yok. Ülkemi çok seviyorum. Ülkemin birlik ve bütünlüğüne karşı en ufak bir şeyim yok. Hümanist yapıda birisiyim. Şifacıyım ben. Hastalara elimden geldiğinde yardım ederim." diye konuştu.

Sanığın savunmasının ardından müştekilerin ifadelerine geçildi.

Müşteki Feyza Yerlikaya, olay günü, sanığın aniden yanına gelip başına vurduğunu anlatarak, "Başörtümü aşağıya çekti ve başım açıldı. Sonrasında hakaret etti. İslami değerlerimize olan kinini yüzüme kustu adeta. Sonrasında vurmaya devam etti, eli boşa geldi, tokat vurdu. Kendi dinime yönelik başörtüme saygısızlık yaptığından dolayı şikayetçi ve davacıyım." ifadelerini kullandı.

Müşteki Gamze İnce de olay günü yaşadıklarını anlatarak, sanığın müşteki Yerlikaya'nın başına vurduğunu, sonra ağır küfür ettiğini, şikayetçi olduğunu söyledi.

Bu sırada sanık Yolcu, "Emin misiniz benim olduğuma?" diye sordu.

İnce ise "Evet siz değil misiniz? O günkü kıyafetinizle karakoldaki kıyafetiniz bile aynıydı." şeklinde yanıt verince sanık bu kez, "Özel bir marka değil ki herkeste olabilir." dedi.

Duruşmada söz alan sanık avukatı, müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep ederken, müşteki avukatları sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve cezalandırılmasını istedi.

KADEM avukatı ise davaya "katılan" sıfatıyla kabul edilmelerini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki celsede tanıkların dinlenilmesine karar verdi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına dava hakkında bildirimde bulunulmasına hükmeden mahkeme, KADEM'in katılma talebini reddederek duruşmayı erteledi.

- Duruşma sonrası açıklama

Duruşmanın ardından müştekiler ve avukatları adliye önünde açıklama yaptı.

Müştekilerin avukatı Mustafa Doğan İnal, ''Meczup diyemeyeceğimiz, akıl sağlığı yerinde bir kişi tarafından sadece başlarındaki örtüden dolayı bir saldırı gerçekleştirildi. Başörtüsü çekilip tokat atıldı. Bu Türkiye'nin gözü önünde gerçekleşti.'' dedi.

Duruşmada sanığın pişman olmadığını gördüklerini aktaran İnal, insanların inançlarına yönelik saldırıların her geçen gün arttığını kaydetti.

Avukat İnal, şunları söyledi:

"Hala inancından dolayı saldırıya maruz kalan arkadaşlarımız var. Biz hukukçular olarak her koşulda bu saldırıların karşısında durmaya, hukuk çerçevesinde elimizden geleni yapmaya, bu kardeşimizin, arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti'nde inancından, başındaki örtüsünden, düşüncesinden dolayı hiç kimse şiddete ve ayrımcılığa maruz kalmayacak. Her ne kadar birileri, demokrasi, insan haklarını kendileri için görseler, kendilerine olanları sadece insan hakları bağlamında değerlendirseler de biz bütün Türkiye için özgürlüklerin savunucusu olacağız. Hakkın ve hakikatin yanında olacağız. Adalet tecelli etmiştir, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Bu ayrıca da bizi mutlu etmiştir.''

Müşteki Feyza Yerlikaya, ''Bu olay, başörtüme olduğundan dolayı bu tepkiyi verdik, şikayetçi olduk. Allah böyle bir olayı bir daha yaşatmasın.'' dedi.

Müşteki Gamze İnce de "Direkt yüze değil, başörtüsüne yapılan bir saldırıydı. Kınıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın, 15 Kasım'da, müştekiler Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce, Kemeraltı Caddesi'nde Selanik Pasajı civarında yürüdükleri sırada meydana geldiği belirtiliyor.

Sanık Semahat Yolcu'nun, Feyza Yerlikaya'nın başörtüsünü eliyle açmaya çalıştığı, sol omuz kısmına vurduğu, akabinde müştekilere yönelik hakaret ve küfür ettiği, tehdit içeren beyanlarda bulunduğu anlatılan iddianamede, müştekilerin müracaatı üzerine soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.

İddianamede, sanık Yolcu'nun ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'', ''hakaret'', ''tehdit'' ve ''kasten yaralama'' suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Anadolu Ajansı
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