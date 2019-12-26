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Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 15 şüpheliden biri tutuklandı

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 zanlıdan biri tutuklandı
 26 Aralık 2019 13:36
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Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 15 şüpheliden biri tutuklandı

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 zanlıdan biri tutuklandı.

Daha önce meslekten ihraç edilen 15 emniyet mensubunun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 18 Aralık'ta KHK ile meslekten ihraç edilmiş 2 komiser ve 13 polis, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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