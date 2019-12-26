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Türk doktorun uluslararası başarısı

Uyku apnesi hastalığı tanı ve tedavisinde yaptığı araştırmalarla adını Avrupa'da duyuran Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Arman Afrashi uluslararası başarısına yeni buluşlar ekliyor
 26 Aralık 2019 13:39
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Türk doktorun uluslararası başarısı

Uyku apnesi hastalığı tanı ve tedavisinde yaptığı araştırmalarla adını Avrupa'da duyuran Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Arman Afrashi uluslararası başarısına yeni buluşlar ekliyor.

1981 yılında Almanya'dan Türkiye'ye gelen Op. Dr. Arman Afrashi, 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1994 yılında aynı üniversitenin Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalından uzmanlığını aldı. 2010 yılında uyku apne hastalığı ile ilgilenmeye başladı. 2011 yılında çalıştığı İzmir Dr. Suat Seren Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Doç. Dr. Zeynep Uçar ile tasarladığı yeni pozisyonel terapi yöntemi üzerine çalıştı. Bu çalışma aynı yılın kasım ayında Amerika'da Chest kongresinde sunuldu. Sunum özellikle dünyaca ünlü MAYO klinik uzmanları tarafından ilgi ile karşılandı.


Türk doktorun uluslararası başarısı

Uluslararası yayınlar ilgi gösterdi

2010 yılında uyku apne cerrahisine başlayan Op. Dr. Arman Afrashi, 2014 yılında uyku apnenin cerrahi tedavisi için tasarladığı bir protez olan Pharyngolateral Ferromagnetic Prothesis (PFP), güçlü bir KBB dergisi olan European Archives of Otolaryngology'de yayınladı. Bundan birkaç ay sonra pozisyonel terapi çalışması dünyanın uyku hastalıkları konusunda en önemli dergilerden biri olan Sleep and Breathing dergisinde yayınlandı. Peşpeşe saygın bilimsel dergilerde yayınlanan bu iki yayından sonra çok sayıda kitap veya bölüm yazma, reviewerlik ve editorial board üyelik davetleri alan Dr. Afrashi, bunların bazılarını kabul etti. Aynı yıl bilimsel yenilikler için firmaların üyelerine bilimsel konuları danıştıkları Science Advisory Board üyeliği teklifini kabul etti.

Avrupa'dan Asya'ya

2017 yılında PFP buluşunu sunmak için yurt dışından birçok teklif alan Op. Dr. Afrashi önce İtalya'da ve daha sonra özel davet ile gittiği Çin'de sunum yaptı. 2018 yılında yüksek teknoloji gerektiren başka bir buluşu olan 'Vertebropharyngeal Prosthesis'i (VPP) önce Almanya'nın Münih kentinde Avrupa'nın en önemli uyku cerrahisi kongresinde ve daha sonra özel davetle gittiği Çin'de sundu. 2019 yılında World Sleep Society'nin dünya uyku günü Türkiye delegesi oldu.

Dünyanın ilgi odağı

Şimdiye dek binlerce uyku apne hastasını muayene edip 600'ü aşkın hastaya uyku cerrahisi uygulayan, bilimsel dergilerde dünyanın diğer ülkelerden dergilere yayınlatmak için gönderilen 40'a yakın bilimsel yayını düzelten ve şu anda elinde tasarladığı iki buluş daha mevcut olan Op. Dr. Arman Afrashi, bunları 2020 ve 2021 yılında uluslararası kongrelerde sunacağını söyledi. Uyku apne hastalığının tedavisini değiştirene kadar çalışacağını söyleyen Op. Dr. Afrashi, bu hastalığın ve horlamanın tanısı ve tedavisinin doktorlar tarafından çok az bilindiğine değindi. Op. Dr. Afrashi, dünyada yaklaşık 500 milyon uyku apne hastası olduğunu ve bunun çok üzerinde horlayanın bulunduğunu, bu hastaların hipertansiyon, şeker ve kalp hastalığı, cinsel iktidarsızlığa ve hatta kansere yakalanmalarının mümkün olduğunu kaydetti. Op. Dr. Afrashi ayrıca uyku apne hastalarının sadece yüzde 35-40'ının uyku cihazını kullanabildiklerini ve kalan yüzde 60 hastanın önemli tedavi yolunun uyku cerrahisi olduğunu sözlerine ekledi.

"Birçok hastalığın nedeni"

Uyku apnesinin çok önemli bir hastalık olduğunu belirten Op. Dr. Arman Afrashi, şu bilgileri verdi:

"Uyku apnesi birçok hastalığın nedenidir. Dünyanın yaklaşık yüzde 5'i bu hastalıktan muzdarip. Uyku apnesinde gece solunum duruyor, aşırı horlamaya neden oluyor. Tansiyon, şeker, kalp hastalıkları ve cinsel iktidarsızlığa sebep oluyor. Bazı kanser türlerinin de uyku apnesi ile ilişkisi bulunmuştur. Hastalığın tedavisinde birkaç yöntem var. Kabul edilen ana yöntemde, bir cihazla basınçlı hava verilir. Diğer yöntemler ise uyku cerrahisi, çeneyi öne çeken aletler ve pozisyonel terapi yöntemleridir. Ben uyku apnesi hastalığında cerrahi tedavi ile ilgileniyorum. Dünyada uyku apnesi ve bunun yanında horlamayı da gidermeye yönelik çok sayıda cerrahi yöntem var. Bunlarda da belli bir oranda başarı sağlanıyor. Uyku apnesi, fazla kilosu olanlarda daha fazla görülmekle beraber vücut kitle endeksi normal olan birçok kişide de görülebiliyor" dedi. Özellikle Çin ve Almanya'da güzel tepkiler aldığını kaydeden Op. Dr. Arman Afrashi, ileri teknoloji gerektiren protezin, güçlü bir medikal firma tarafından yapılırsa kullanılabileceğini ifade etti.
İhlas Haber Ajansı
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