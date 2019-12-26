Danıştay, ek ders kapsamına dışına çıkarılan düzenlemeyi iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 4 ve 15. maddelerinde Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen değişiklikle, işletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmaları yüz yüze eğitim kapsamına alınmış; işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan görevler ders kapsamına alınarak bu tür görevlerin yarıyıl ve yaz tatilleri, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'dan sonra başlayan saatler dışında maaş karşılığı verilebilmesinin yolu açılmış; bu görevler karşılığı ek ders ücreti ödenmesi fiilen ve hukuken engellenmişti.

Eğitim Bir Sen tarafından açılan davayı karara bağlayan Danıştay 12. Dairesi, 'işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevlerinin ek ders kapsamından çıkartılarak yüz yüze eğitim kapsamına alınmasının Anayasa'da yer alan eşitlik, ücrette adaletin sağlanması ilkelerine aykırı olduğu' gerekçesiyle düzenlemeyi iptal etti.

Bu kararla birlikte işletmelerde meslek eğitimi kapsamındaki görevlerin yeniden ek ders görevi karşılığında yerine getirilmesinin ve ek ders ücreti ödenmesinin önü açılmıştır.

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