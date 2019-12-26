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Geliştirdiği elektrikli faytona at ve nal sesiyle nostalji kattı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan makine mühendisi Haluk Şahin, 13 yıl önce üretimine başladığı ve yeni tasarımlarla geliştirdiği elektrikli faytonlara, geçmişe özlem duyanlar için at ve nal sesi gibi yenilikler getirdi
 26 Aralık 2019 14:00
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Geliştirdiği elektrikli faytona at ve nal sesiyle nostalji kattı

Denizli'de bir girişimci tarafından üretilen elektrikli faytonlar, at ve nal sesi çıkararak nostalji yaşanılmasına olanak sağlıyor.

Sarayköy ilçesinde yaşayan makine mühendisi Haluk Şahin, 13 yıl önce, faytonları çeken atlara eziyet edilmeden daha çevreci bir nostalji yaşatmak düşüncesiyle elektrikli fayton üretimine başladı.

"Fayoto" adını verdiği modele patent alan Şahin, otomobillerdeki donanımların bir kısmını elektrikli faytonlara uyarladı. Tasarlanan bir elektrikli faytona da geri manevra, yokuş kalkış ve iniş desteği ile 3 ayrı fren sistemi eklendi.

Şahin, son olarak elektrikli faytona at ve nal sesi çıkaran bir sistem entegre etti. Faytona binenler böylece nostalji de yaşama imkanı bulacak.

Elektrikli faytonları Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle süsleyen Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu işe, hayvanların iş gücünde kullanılmaması gerektiği düşüncesiyle başladığını söyledi.

Hazırladığı elektrikli faytonu geliştirmeye devam ettiğinin altını çizen Şahin, "Bugün Adalar'daki konu ülkemizin gündemine geldi. Üzülerek söylemek gerekirse tasarladığımız atsız faytonda 15 yıl içerisinde bir arpa boyu kadar ilerleyemedik. Şu anda elektrikli faytonlarımız yurt dışında büyük bir beğeni ile satılmakta." diye konuştu.

Elektrikli faytonun, atlı faytonların bütün özelliklerini barındırdığına işaret eden Şahin, içerisinde kabini, koltukları ve çadırının yer aldığını, klasik farkının bulunmadığını anlattı. Şahin, "Daha önce elektrikli faytona geri manevra, yokuş kalkış ve iniş desteği ile 3 ayrı fren sistemi koymuştuk. Nostalji eğer atsa, atın çıkarmış olduğu nal sesini ve atın o seslerin hepsini bu faytonumuza yükledik." dedi.

Şahin, yurt dışı pazarına sundukları elektrikli faytonun özellikle Avrupa ve Asya ülkelerinde talep gördüğünü ifade etti.

Farklı konseptte faytonlar yaptıklarının altını çizen Şahin, "Klasik İstanbul faytonumuz aslında Adalar için ölçeklendirilmişti. Adalar'a birer numune olarak yapılmıştı fakat kısmet olmadı. Hala Adalar Belediyesinden gelecek bir telefonu bekliyoruz. Kendi teknolojimizin orada fevkalade şekilde çalışacağı, büyük bir randıman vereceği kanısındayız. Almanya'da ve Avusturya'da rakibimiz var. Onlar yaklaşık 100 bin avroya yakın bir tutarda satışa sunuyor. Bizim hazırladığımız elektrikli faytonlar ise bunun 4'te biri kadar. Bunlar fabrikasyon bir alet değildir. Birini yaklaşık 35 günde imal ediyoruz." sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı
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