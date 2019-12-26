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Yeni asgari ücretin belirleneceği toplantı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü ve son toplantısı yapılıyor. Toplantı sonunda yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı açıklanacak
 26 Aralık 2019 14:07
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Yeni asgari ücretin belirleneceği toplantı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını şu sıralarda yapıyor. Toplantı sonunda yeni yılda geçerli asgari ücret açıklanacak.

2 Aralık tarihinde ilk toplantısı yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci ve üçüncü toplantıyı da geçen haftalarda gerçekleştirmiş ve ilk defa üçüncü toplantıda rakam telaffuz edilmişti.

ÜÇ SENDİKA NE İSTİYOR?

Pazarlık öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira zam beklediklerini söyledi.

Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak açıklama gelmiş. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını duyurmuşlardı.

ERDOĞAN "JEST YAPARIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" ifadelerini kullanmıştı.

TÜİK RAKAMLARI NE DİYOR?

TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla üçüncü toplantıda paylaştı.

Buna göre, bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı.
Memurlar.Net
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