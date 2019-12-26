Karabük'teki antik kentte 1800 yıllık adak levhası bulundu

Karabük'teki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde, iki hamam, iki kilise yapısı, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi 14 dağınık yapı bulunuyor.

İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates'un yer aldığı, at, fil, panter, geyik ve grifon gibi birçok hayvanın tasvir edildiği kiliselerin tabanındaki mozaiklerle ünlenen ve Zeugma'ya benzetilen antik kentte, 2003'te başlatılan kazı çalışmaları dönemler halinde sürdürülüyor.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ersin Çelikbaş önderliğinde 30 kişilik öğrenci grubu tarafından "Kilise C" ve "Nekropol" alanlarında temmuz ayında başlayan ve geçen ay sonlanan kazı çalışmalarında 1800 yıl öncesine ait adak levha ortaya çıkarıldı.

"Glaukos'un oğlu Herakledes bunu sundu"

Yöresel bir kıyafet giydiği anlaşılan, sağ elinde buğday başakları tutan ve belinde yılanlı bir kemer takmış olan kabartma kadın figürü işlenmiş haldeki taş levhanın üzerinde "Glaukos'un oğlu Herakledes bunu sundu" yazıyor.

Levha üzerinde yaptıkları araştırmalar sonunda Hadrianaupolis'in bir kutsal alana ve külte sahip olduğunun ortaya çıktığını anlatan Çelikbaş, şöyle konuştu:

"Levhaya yöresel bir kıyafet giydiği anlaşılan, sağ elinde buğday başakları tutan ve belinde yılanlı bir kemer takmış olan kabartma kadın figürü işlenmiştir. Levhadaki kadın figür, elinde buğday başağı tutmasından dolayı Demeter olmalıdır. Demeter bilindiği üzere bereket tanrıçasıdır. Hadrianaupolis'te Roma döneminde bağcılık faaliyetlerinin yoğun olması nedeniyle Demeter'in çok saygı görmüş olması gerekmektedir. Dolayısıyla adak levhası, Hadrianaupolis'te Roma dönemine ait Demeter kültünün ve kutsal alanının varlığını işaret eden bir buluntu olması nedeniyle önem arz etmektedir."