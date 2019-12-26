İlçede havuz yok, akademik ilana 'yüzme antrenörü' şartı kondu
|26 Aralık 2019 14:27
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Hitit Üniversitesi tarafından 20 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Programı Spor Yönetimi (Bayat Yerleşkesi) Programı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda; "Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Lisans mezunu olmak, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla 2. Kademe Yüzme Antrenörlüğü belgesine sahip olmak." şartı aranmıştır.
İlgili üniversitenin web sayfası üzerinden yapılan incelemede; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluna bağlı Spor Yönetimi programında verilen dersler incelendiğinde; gerek zorunlu gerekse seçmeli dersler arasında birçok spor branşı olmasına rağmen Yüzme ile ilgili bir derse rastlanmamıştır. (Bknz: Spor Yönetimi Programı Ders Dağılım Çizelgesi)
Diğer taraftan, ileri sürülen bir diğer iddia ise Spor Yönetimi programının eğitim verdiği Çorum'un Bayat İlçesinde Yüzme dersi verilecek havuz imkanlarının da bulunmadığıdır!
Dolayısıyla, gerek eğitim öğretim açısından gerekse fiziki imkanlar açısından soru işareti yaratan bu ilanın Hitit Üniversitesi tarafından yeniden değerlendirilerek düzeltilmesinde fayda bulunmaktadır!
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