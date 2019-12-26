Yerli otomobilde 4. detay açıklandı: Doğuştan elektrikli
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından yerli otomobille ilgili yeni bir paylaşım daha yapıldı
|26 Aralık 2019 14:39
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Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobilin yürüyen ilk ön gösterimi, 27 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Yerli otomobilin tanıtımı için geri sayım sürerken cuma günü tanıtılacak yerli otomobille ilgili her gün yeni bir ayrıntı paylaşılıyor.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından yerli otomobille ilgili yeni bir paylaşım daha yapıldı.
Bu kez fotoğraf yerine otomobilin elektrik sistemini anlatan bir video paylaşıldı.
Bugün saat 14:30 itibariyle yapılan yeni paylaşımda #DoğuştanElektrikli, #SıfırEmisyonlaSıfırdanBaşladık, #TürkiyeninOtomobili, #TOGG tagları paylaşıldı.
Yerli otomobilde ayrıntılar netleşiyor... İşte paylaşılan son görüntü pic.twitter.com/tYQkQKVnYXMemurlarNet (@memurlarnet) 26 Aralık 2019
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