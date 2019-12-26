İBB'den yılbaşı gecesi tedbirleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yılbaşı kutlamaları için İETT'ye ek seferler koyup bazı metro seferlerini 24 saate çıkardı.

İBB'den yapılan açıklamada yeni yıl kapsamında Taksim Cumhuriyet Meydanı, İstiklal Caddesi ve Dolmabahçe ışıklandırdı.

Yeni yıl gecesinde, kutlama ve gösterilerin merkezi Ortaköy sahili olacak. Deniz yüzeyine kurulacak platformda saat gece 24.00'ü gösterdiğinde başlayacak havai fişek gösterisi ile vatandaşlar yeni yıla hep birlikte girecek.

- AKOM görev başında

İstanbulluların yeni yıla huzurla girebilmeleri için İBB'nin birçok birimi mesai yapacak. AKOM, yılbaşı gecesi için özel tedbirler aldı.

Bu kapsamda İtfaiye, Zabıta, İGDAŞ, İSKİ, İETT, METRO İSTANBUL, Atık Yönetimi Müdürlüğü, Yol Bakım ve Altyapı, İşletmeler Müdürlüğü, Trafik Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden personel AKOM merkezinde görev başında olacak.

İETT tarafından yılbaşı gecesi 22:00-06:00 saatleri arasında 17 hatta, 125 araç ile 672 ek sefer düzenlenecek. 24 saat esaslı çalışan metrobüs hattında da yılbaşı gecesi için ek seferler konuldu. 1 Ocak günü ise seferler pazar günü uygulanan sefer planına göre yapılacak.

İstanbulluların güvenli bir şekilde evlerine ulaşması için İstanbul'un merkezi noktalarına ulaşımda ek seferler konuldu. Vatandaşlar, ek sefer yapacak otobüs hatları ve diğer hatların sefer saatlerine ilişkin detaylı bilgileri "www.iett.istanbul" internet adresinden veya "MOBİETT" uygulamasından da ulaşabilecek.

Yılbaşı gecesi İstanbulluların ulaşım sorunu yaşamaması için Metro İstanbul bünyesinde yer alan 6 metro hattında 31 Aralık'ı, 1 Ocak'a bağlayan gece "Gece Metrosu" seferleri yapılacak.

Gece seferleri yapılan M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Hisarüstü hatlarının yanı sıra normalde 00.00'da seferleri sona eren diğer tüm metro hatlarında sefer süresi de gece 02.00'ye kadar uzatıldı.

Yılbaşı gecesinden bir gün önce başlayarak takviye personel dahil toplam 3 bin 500 kişilik ekip güven ve huzuru sağlamak için görev alacak. Ekipler, tüm ulaşım aksları ile ve ilçe meydanlarına yakın alanlarda güvenlik hizmeti sunacak. İstanbul'un 39 ilçesindeki meydanlarda Yerinde Çözüm ekipleri de saat 01.00'e kadar devriyede olacak.