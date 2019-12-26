Tarım Bakanlığı staj başvurusu alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, staj başvurusu almak için ilana çıktı
|26 Aralık 2019 14:47
|Yazdır
Tarım ve Orman Bakanlığı, staj başvurusu almak için ilana çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 yılı için staj başvuru tarihleri 02.01.2020-31.01.2020 arasındadır. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak olup, başvuru tarihleri dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir.
2020 yılı Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.
Staj İşlemleri Uygulama Klavuzuna ulaşmak için tıklayınız.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|3. Sanal İstihdam Fuarı iş arayanların umudu olacak
26 Aralık 2019 13:26
|Adalet Bakanlığı için Bilişim Personeli sınırlaması kaldırıldı
26 Aralık 2019 12:56
|İmar Barışı kapsamındaki Hazine taşınmazları satılıyor
26 Aralık 2019 12:48
|KOSGEB, işçi statüsünde uzman istihdam edelebilecek
26 Aralık 2019 12:32
|Sağlık Bakanlığı için 4 genel müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi
26 Aralık 2019 12:25
|21 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
26 Aralık 2019 11:31
|Çaycılık yaptığı Devlet Tiyatrosuna müdür oldu
26 Aralık 2019 11:25
|Egzoz muayenesi yaptırılmayan 1,5 milyon araç yeni yılda takipten kaçamayacak
26 Aralık 2019 11:23
|Şehit ve gaziler için toplanan parayı yönetecek heyet belli oldu
26 Aralık 2019 10:57
|4924'e tabi 16 bin sözleşmeli sağlıkçının birimleri belli oldu
26 Aralık 2019 10:35