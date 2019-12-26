Alzheimer ve parkinsona karşı ilk 'milli ilaç' üretildi		 
AYM'den Wikipedia kararı		 
Yerli otomobilde 4. detay açıklandı: Doğuştan elektrikli		 
İlçede havuz yok, akademik ilana 'yüzme antrenörü' şartı kondu		 
Yeni asgari ücretin belirleneceği toplantı başladı		 
Çaycılık yaptığı Devlet Tiyatrosuna müdür oldu Video		 
Günün en çok paylaşılan fotoğrafları Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kafatası olmadan 2 sene yaşadı

Ankara'da iki yıl önce beyin lobları gelişmemiş halde ve kafatası olmadan dünyaya gelen kız bebek, ailesinin sevgisiyle yaşama tutunuyor. Hastanede uzun süren tedavi sürecinin ardından evinde solunum cihazıyla yaşayan İlkim bebek, gününü sağlıklı ikiziyle geçiriyor
 26 Aralık 2019 14:49
Yazdır
Kafatası olmadan 2 sene yaşadı

Başkentte iki yıl önce beyin lobları gelişmemiş halde ve kafatası olmadan dünyaya gelen ve ailesinin sevgisiyle hayata tutunan İlkim bebeğin yaşama azmi doktorları da şaşırtıyor.

Güvenlik görevlisi olarak çalışan Tayfun Gürer'in eşi Mevlüde Gürer 2 yıl önce ikizlere hamile kaldı. Kız bebek İlkim'in henüz anne karnındayken sağlık sorunları yaşadığını tespit eden doktorların uyarısına rağmen anne, ikisini de dünyaya getirmeye karar verdi.

Kaan adı verilen erkek bebek sağlıklı doğarken, doğumsal bir hastalık olan ve çok nadir görülen anensefali hastası İlkim bebeğin ise beyin loblarının gelişmediği ve kafatasının bulunmadığı tespit edildi. Özel bir hastanede tedavisi boyunca geçirdiği sürede bilinci kapalı olan ve bir süre önce ailesinin talebi üzerine taburcu edilen İlkim bebek, solunum cihazıyla nefes alıyor, mamayla besleniyor.

- Kayıtlardaki birkaç bebekten

Hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Güner Menekşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "anensefali" olarak tanımlanan hastalığın gebelik sırasında bebeğin beyin loblarının gelişmediği bir durum olduğunu anlattı.

İlkim bebeğin durumunun tıpta nadir göründüğünü aktaran Menekşe, "Bu hastalık beyin loblarının gelişmediği, kafatası ve saçlı derinin olmadığı durumlardır. Genelde bebekler doğumdan kısa süre sonra hayatını kaybederler ya da gebelik sırasında bebek alınır." dedi.

Anensefali hastalığına rağmen yaşama tutunan bebek sayısının çok az olduğunu ifade eden Menekşe, kayıtlarda sadece birkaç bebeğin yaşadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Aile bebeğin son ana kadar yaşamasını talep etti. Biz de ailenin isteği doğrultusunda bebeğe erken dönemde bir cerrahi operasyon yaptık. Açık olan beyin sapı dokusunun üzerini kapattık. Daha sonra saçlı deri kapatıldı. Çocuk ameliyat sonrası erken dönemde takip edildi. Daha sonra e tipi ventilatör solunum cihazıyla birlikte taburcu edildi."

- Bebeğin sadece beyin sapı çalışıyor

Bebeğin diğer organlarında sorun olmadığını anlatan Menekşe, "Beyin lobları gelişmediği için bu çocukta bilgi alma ve algılama gibi durumları beklemiyoruz. Sadece yaşamsal fonksiyonları olan kalp atımı, solunum merkezinin hareketini sağlayan beyin sapı çalışıyor. Maalesef beyin fonksiyonlarını görmeyi beklemiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Literatürde 3 yaşına kadar yaşayan başka bir bebeği olmadığına dikkati çeken Menekşe, "Tıp desteğiyle ve ailenin öz verili bakımıyla bebeğin yaşamını gidebildiği kadar gitmesini sağlayacağız. Bu hastalığın maalesef herhangi bir tedavisi yok. Bebek dışardan hormon ve ilaç takviyesi alıyor. Şu aşamada hastalığın tedavisiyle ilgili çok büyük bir beklentimiz yok ancak aile her koşulda bebeğine sahip çıktı. Biz de tıbbi olarak yapılması gereken müdahaleleri yaptık ve bugünlere kadar erişebildik." diye konuştu.

- "Devletten yardım bekliyoruz"

Anne Mevlüde Gürer de İlkim'in çok özel bir bebek olduğunu, ellerinden geldiğince ona bakmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bebeğin bakımı noktasında çok fazla teçhizat gerektiğine işaret eden Gürer, "Bebeğin bakımı oldukça zor, maddi açıdan zorluk çeliyoruz. Bu anlamda devletten yardım bekliyoruz." dedi.

Baba Tayfun Gürer de İlkim'in bakımının çok zor olduğunu ve daha fazla öz veriyle çalışmaları gerektiğini vurgulayarak, "Nereye kadar yaşasa yaşasın İlkim'e sonuna kadar fedakarca bakacağız, onun yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yeni asgari ücretin belirleneceği toplantı başladı
26 Aralık 2019 14:07		 Vatandaşlara orman ve örtü yangınlarında erken ihbar uyarısı
26 Aralık 2019 14:02
Geliştirdiği elektrikli faytona at ve nal sesiyle nostalji kattı
26 Aralık 2019 14:00		 Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım
26 Aralık 2019 13:06
Hüsniye anne 5 yıllık hasretin ardından kızıyla kucaklaştı
26 Aralık 2019 13:02		 'Gazilik' unvanına 19 yıl sonra kavuştu
26 Aralık 2019 10:37
Sivas'ta 52 köy ile ulaşım sağlanamıyor
26 Aralık 2019 10:36		 Hakkari'de 75 yerleşim biriminin yolu kapandı
26 Aralık 2019 10:34
Bu hafta 8 film vizyona girecek
26 Aralık 2019 10:08		 Adana'nın Ceyhan ilçesinde sağanak nedeniyle eğitime ara verildi
26 Aralık 2019 09:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:49 - Bakan Pekcan: Biz tüm desteğimizle SOCAR'ın yanındayız15:46 - Hz. İsa'yı eşcinsel olarak tasvir eden Netflix filminin yapımcılarına saldırı15:43 - CHP'li Özkoç: Şehit aileleri ve gazilerin paralarını dağıtın15:40 - Alzheimer ve parkinsona karşı ilk 'milli ilaç' üretildi15:40 - Ziraat Bankası'ndan 20 yeni tahsilat ve ödeme uygulaması15:36 - Türk Silahlı Kuvvetleri gücünü yerli motordan alacak15:34 - Eskişehir'de FETÖ sanığı doktora hapis cezası15:32 - Uzman çavuş izin dönüşü kaza yaptı: 4 yaralı15:28 - 'Kocan gözaltında' yalanı ile 7 bin lira dolandırdılar15:17 - Bakan bey; sözlü sınava '10 katı adayı almanın' ne anlama geldiğini biliyor mu?
15:15 - Eski HSYK Başkanvekili Hamsici'ye etkin pişmanlık indirimi15:14 - Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor15:12 - Örtü yangınlarına neden olan 5 kişi hakkında suç duyurusu15:12 - AYM'den Wikipedia kararı15:11 - Merkez Bankası rezervleri yükseldi15:07 - 'Bahçeli'nin çizgisi değişti' yorumlarına MHP'den sert yanıt15:04 - Okuldaki ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı15:00 - Adalar'da 'ruam' hastalığı sağlık taraması yeniden başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Sözlü sınavdan elenen aday Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kıyamet günümü mü bekleyeceğiz
İmamoğlu, Kanal İstanbul için direnen ismi görevden aldı
OHAL Komisyonu 2 yıllık kapsamlı bir bilgi notu yayımladı
26 Aralık 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Asgari ücrette sona gelindi
Dünya devi, gereksiz diyerek otomobillerden direksiyonu kaldırıyor
Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım
SGK Başkanı Bakan Yardımcısı oldu
'İki koyunu güdemiyor' demek suç mudur? İşte AYM kararı
AYM'den Wikipedia kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fikir yürütmek 1
mış gibi yapmak 3
cep herkülü:naim süleymanoğlu 2
çok konuşma 5
caz müziği 1
çalışması gerekip de bir türlü çalışmaya başlayamamak 4
insanı değerli hissettiren kral hareketler 3
akla ziyan 4
28.12.2019 galatasaray vs antalyaspor maçı 4
ıspanaklı börek 4
SON İLANLAR
Yalova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Türk Alman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tunceli Munzur Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Trakya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Selçuk Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Eti Maden İşletmeleri 32 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam