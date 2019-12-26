DHMİ'den TAV'a 389 milyon avroluk tazminat
|26 Aralık 2019 14:57
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TAV Havalimanları Holding AŞ, Atatürk Havalimanı'nın kira sözleşme süresinin bitiminden önce kapanması nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından kendilerine ödenecek tutarın 389 milyon avro olduğunu duyurdu.
TAV Havalimanları Holding AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "İstanbul Havalimanı'nın 6 Nisan 2019'da açılışına bağlı olarak Atatürk Havalimanı'nın, 3 Ocak 2021'e kadar geçerliliği süren kira sözleşme süresinin bitiminden önce ticari uçuşlara kapanması sebebiyle şirketimizin uğrayacağı kar kayıplarının hesaplanmasına ilişkin DHMİ, şirketimiz ve bağımsız danışmanlar tarafından yapılan çalışmaların devam etmekte olduğunu ve şirketimizin uğrayacağı kar kayıplarının tazminine ilişkin resmi bilgilendirmeyi almayı beklediğimizi duyurmuştuk." ifadeleri kullanıldı.
Taraflar arasında yapılan toplantılar sonrasında, hesaplanan tazminat miktarı ile ilgili yazının DHMİ tarafından şirkete iletildiği bildirilen açıklamada, "İlgili resmi bilgilendirme yazısında, şirketimize DHMI tarafından tazmin edilecek tutarın 389 milyon avro olduğu ifade edilmiştir." denildi.
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