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Örtü yangınlarına neden olan 5 kişi hakkında suç duyurusu
Giresun'da örtü yangınlarının çıkmasına neden olduğu belirlenen 5 kişi hakkında Orman Bölge Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunuldu
|26 Aralık 2019 15:12
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Giresun'da, örtü yangınlarına neden olduğu belirlenen 5 kişi hakkında Giresun Orman Bölge Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu.
Merkez ve 6 ilçede 22-24 Aralık tarihleri arasında meydana gelen 15 örtü yangınının çıkış nedenlerinin belirlenmesi amacıyla soruşturmalar devam ediyor.
Araştırmaları tamamlanan yangınlardan beşinin insan kaynaklı olduğu tespit edildi.
Kimlikleri belirlenen şüpheliler hakkında Orman Bölge Müdürlüğünce, cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
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