Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor
Doğu Karadeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor
|26 Aralık 2019 15:14
|Yazdır
Doğu Karadeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar gibi muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adalar'da 'ruam' hastalığı sağlık taraması yeniden başladı
26 Aralık 2019 15:00
|İBB'den yılbaşı gecesi tedbirleri
26 Aralık 2019 14:47
|'Kirazın anavatanı, fındığın başkenti' tescilini o şehir aldı
26 Aralık 2019 14:35
|Karabük'teki antik kentte 1800 yıllık adak levhası bulundu
26 Aralık 2019 14:20
|Sel suları çekildi, su altında kalan otomobiller ortaya çıktı
26 Aralık 2019 13:15
|Yozgat'ta erik ağacı çiçek açtı
25 Aralık 2019 23:16
|Şanlıurfa'nın tarihi 'kümbet evleri' turizme kazandırılacak
25 Aralık 2019 22:56
|Karda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
25 Aralık 2019 22:03
|Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
25 Aralık 2019 21:58
|Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine elektrik verilemiyor
25 Aralık 2019 21:28