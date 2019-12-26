Alzheimer ve parkinsona karşı ilk 'milli ilaç' üretildi		 
AYM'den Wikipedia kararı		 
Yerli otomobilde 4. detay açıklandı: Doğuştan elektrikli		 
İlçede havuz yok, akademik ilana 'yüzme antrenörü' şartı kondu		 
Yeni asgari ücretin belirleneceği toplantı başladı		 
Çaycılık yaptığı Devlet Tiyatrosuna müdür oldu Video		 
Günün en çok paylaşılan fotoğrafları Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Alzheimer ve parkinsona karşı ilk 'milli ilaç' üretildi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: Bu ilaç Türkiye'nin, bitkisel kaynaklı olmayan, orijinal molekülü keşfedilmiş ilk ilacıdır, klinik öncesi çalışmalarla ilacın etkinliği de ispatlanmıştır
 26 Aralık 2019 15:40
Yazdır
Alzheimer ve parkinsona karşı ilk 'milli ilaç' üretildi

Atatürk Üniversitesinde, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucu parkinson, alzaymır ve depresyonun tedavisinde kullanılacak ilaç üretildi.

Üniversite bünyesindeki çeşitli anabilim dallarının da destekleriyle 2013'te laboratuvar ortamında başlanan çalışmalarda parkinson, alzaymır ve depresyonun tedavisi için ilaç üretmek amacıyla çalışma yapıldı.

Denekler üzerinde olumlu sonuçlar verdiği belirtilen "milli ilaç" ile ilgili beraberindeki bilim insanları ile basın toplantısı düzenleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, söz konusu ilacın Japonya ile ABD'den uluslararası patentlerinin alındığını aktardı. İlacın çok sayıda çalışma ve deney sonucu ortaya çıktığını, glutamat nörotransmitterin yüksek olduğu beyin hücreleri üzerinde koruyucu etkisinin bulunduğunu ifade eden Çomaklı, şöyle konuştu:

"Tıp fakültemiz, fen fakültemiz ile veteriner fakültemizin öğretim üyelerinin yılladır üzerinde çalıştığı bu ilaç, Türkiye'nin bitkisel kaynaklı olmayan, orijinal molekülü keşfedilmiş ilk ilacıdır, klinik öncesi çalışmalarla ilacın etkinliği de ispatlanmıştır. Ürünümüz şu an ülkemizde uluslararası patent haklarını elinde bulunduran, yeni sentez, orijinal ilk milli ilaç olma onurunu taşımaktadır. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde ürünün parkinson, alzaymır ve depresyon gibi sağlık problemlerinde değerleri ideal seviyelere düşürdüğü kanıtlanmıştır."


Türkiye'nin ilk milli ilacı patent aldı

- "İlk milli ilacı üretmek gurur verici"

Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin 62 yıllık köklü geçmişi bulunduğunu ve yurtta "ilk milli" ilacı üretmenin gurur verici olduğunu söyledi. İnsanlığın kısa sürede ilaçtan yararlanması sağlamayı amaçladıklarını anımsatan Çomaklı, şöyle konuştu:

"Bu aşamadan sonra klinik aşamalar tamamlanacak, ilaç insanlığın hizmetine sunulacak. Beklentimiz, maddi olarak zor görülmesine rağmen bazı kısa yollarla çözülebilecek adımların atılması suretiyle klinik ilaç araştırmalarının tamamlanması, en kısa sürede ilacın dünya piyasasına çıkması ve ülkemizin, insanlığın bu ilaçtan faydalanabilmesidir. Bu yönde emek harcayan, gayret gösteren, başarı ortaya koyan mesai arkadaşlarıma huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum."

- "İlacımız insanlar için umut olacak"

Üniversitenin öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da ilacın isminin belirlendiğini fakat açıklamanın henüz erken olduğunu dile getirdi.

İlaç ve etkenleri hakkında bilgi veren Hacımüftüoğlu, "Bu bir ekip çalışmasıdır ve bu çalışmaları yaparken bütün ekip olarak çok özverili olduk. Üniversitenin sunduğu imkanlarla 2013 yılında başladığımız çalışmalarda bugün uluslararası patentlerini aldığımız ilacımız insanlar için umut olacak." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Şahin'den yerli ilaç projesi
24 Aralık 2019 21:33		 Tübitak, 200 bin TL verdi. Halasının öksürük şurubunu geliştirdi
22 Aralık 2019 16:09
Sigara içen sürücü yapay zekayla tespit edilecek
14 Aralık 2019 13:39		 Mucize kan testi geliyor
06 Aralık 2019 10:00
Çaşır bitkisinden diyabetik yaralar için krem ürettiler
01 Aralık 2019 16:08		 Türk bilim insanı geliştirdi... İyileşme süreleri kısalacak
30 Kasım 2019 16:05
Türkiye'de üretilen yapay kalp ABD'de tanıtıldı
20 Kasım 2019 21:58		 Türk kalp cerrahı Alman Tıp Ödülü'nü aldı
19 Kasım 2019 09:35
Kan ürünleri ve doku ihtiyacı 'biyobanka' ile karşılanacak
13 Kasım 2019 11:32		 Isparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldı
07 Kasım 2019 05:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:49 - Bakan Pekcan: Biz tüm desteğimizle SOCAR'ın yanındayız15:46 - Hz. İsa'yı eşcinsel olarak tasvir eden Netflix filminin yapımcılarına saldırı15:43 - CHP'li Özkoç: Şehit aileleri ve gazilerin paralarını dağıtın15:40 - Alzheimer ve parkinsona karşı ilk 'milli ilaç' üretildi15:40 - Ziraat Bankası'ndan 20 yeni tahsilat ve ödeme uygulaması15:36 - Türk Silahlı Kuvvetleri gücünü yerli motordan alacak15:34 - Eskişehir'de FETÖ sanığı doktora hapis cezası15:32 - Uzman çavuş izin dönüşü kaza yaptı: 4 yaralı15:28 - 'Kocan gözaltında' yalanı ile 7 bin lira dolandırdılar15:17 - Bakan bey; sözlü sınava '10 katı adayı almanın' ne anlama geldiğini biliyor mu?
15:15 - Eski HSYK Başkanvekili Hamsici'ye etkin pişmanlık indirimi15:14 - Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor15:12 - Örtü yangınlarına neden olan 5 kişi hakkında suç duyurusu15:12 - AYM'den Wikipedia kararı15:11 - Merkez Bankası rezervleri yükseldi15:07 - 'Bahçeli'nin çizgisi değişti' yorumlarına MHP'den sert yanıt15:04 - Okuldaki ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı15:00 - Adalar'da 'ruam' hastalığı sağlık taraması yeniden başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Sözlü sınavdan elenen aday Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kıyamet günümü mü bekleyeceğiz
İmamoğlu, Kanal İstanbul için direnen ismi görevden aldı
OHAL Komisyonu 2 yıllık kapsamlı bir bilgi notu yayımladı
26 Aralık 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Asgari ücrette sona gelindi
Dünya devi, gereksiz diyerek otomobillerden direksiyonu kaldırıyor
Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım
SGK Başkanı Bakan Yardımcısı oldu
'İki koyunu güdemiyor' demek suç mudur? İşte AYM kararı
AYM'den Wikipedia kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
faizlerin düşmesi 1
cezaevlerindekilere din kültürü ve ahlak bilgisi dersi verilmesi 2
Umut 1
ıspanaklı börek 4
beşiktaş'ın var kayıtlarının açıklanmasını istemesi 2
İnsanım uyumsuzum öyleyse varım 1
lens 1
iş fikirleri 2
hipoglisemi 2
Kurt kuzuya ot toplamaz 2
SON İLANLAR
Yalova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Türk Alman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tunceli Munzur Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Trakya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Selçuk Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Eti Maden İşletmeleri 32 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam