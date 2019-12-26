500 Kadın Özel Harekat Polis Adayı sonuçları bekliyor
|26 Aralık 2019 18:33
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Polis Özel Harekat kadın alımı için yapılan mülakatların sonuçları ile ilgili bekleyiş devam ediyor.
25.Dönem Pomem Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere, 500 kadın Özel Harekat alımı yapılacağı Polis Akademisi tarafından duyurulmuş ve başvurular 17 - 27 Eylül 2019 tarihleri arası gerçekleşmişti.
Sınava katılacak adayların ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik ve mülakat sınav merkezleri ile tarihleri 27 Ekim 2019 tarihinde açıklanmış ve 3 aşama şeklinde yapılan mülakatlar 9 farklı merkezde 1 Kasım'da başlayarak 12 Kasım'da tamamlanmıştı.
Sınav aşamalarını tamamlayan kadın Polis Özel Harekat adayları yaklaşık 1,5 aydır mülakat sonuçlarının sabırsızlıkla açıklanmasını bekliyor.
Memurlar.net olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Polis Akademisi Başkanlığı'na, bekleyen adayların bu talebine karşılık vermeleri için çağrıda bulunuyoruz.
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