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Türk Silahlı Kuvvetleri gücünü yerli motordan alacak

TÜMOSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak: Motor güçlerini 115, 350 ve 530 beygire kadar çıkarttık. En kısa zamanda 750 ve yukarı güçleri üretmeye çalışacağız, altyapı çalışmalarımız devam ediyor
 26 Aralık 2019 15:36
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Türk Silahlı Kuvvetleri gücünü yerli motordan alacak

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, ürettikleri motor güçlerini 530 beygire kadar çıkardıklarını ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını yerli motorla karşılamaya başlayacaklarını bildirdi.

Albayrak, AA muhabirine, 1980'de kurulan şirketin yıllık motor kapasitesinin 100 bini bulduğunu söyledi.

Şirketi aldıklarında 75 beygir güce kadar motor üretildiğini ifade eden Albayrak, "Motor güçlerini 115, 350 ve 530 beygire kadar çıkarttık. Türkiye'de yerli motor üreten tek firma TÜMOSAN'dır. Geliştirme ve üretimlerimiz sürüyor. En kısa zamanda 750 ve yukarı güçleri üretmeye çalışacağız, altyapı çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Bugüne kadar Ar-Ge'ye çok büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Albayrak, gelecekte bunun karşılığını görmeyi umdukları dile getirdi. Albayrak, "Öyle yıllar oldu ki TÜMOSAN zarar etti. Zararımız Ar-Ge kaynaklı olduğu için hiç üzülmedik. Ülkemize, milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerine büyük bir katma değer oluşturduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.

- İhalelerde yerli motor hassasiyeti

FNSS ile TÜMOSAN arasında imzalanan Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Projesi Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi kapsamında 6x6 ve 8x8 zırhlı araçların motorlarının kendileri tarafından sağlanacağına dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerinde yenilenmesi gereken 5 bine yakın araç gereç motoru var. Bunların ilk aşamasına 100 araçla başladık, devamı da gelecek inşallah. Biz ürettikçe yapılacak ihalelerde yerli motora devam edecekler. Motor üretme kapasitemiz çok büyük, bize gelecek talepleri hızla organize edebilecek durumdayız. Öncelikle bu güç motorlarının Türkiye'de üretilmesi lazım. 530 beygir üzerindeki güçlerle ilgili altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. İleride 750, 1000, 1500'e kadar inşallah çıkacağız."

Albayrak, projedeki koordinasyona bağlı olarak 12 ay içinde TÜMOSAN motorundan güç alan bir zırhlı aracın yollarda görülebileceğini bildirdi.

TÜMOSAN tarafından yüzde 98 yerlilik oranıyla geliştirilen PUSAT aracının testlerinin devam ettiği bilgisini veren Albayrak, "Motoru, güç grubu yerli, sadece çeliği yurt dışından alıyoruz. Bu da olursa yüzde 100 yerli zırhlı aracı üretmiş olacağız." dedi.

Anadolu Ajansı
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