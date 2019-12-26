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CHP'li Özkoç: Şehit aileleri ve gazilerin paralarını dağıtın

CHP'li Özkoç: Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın mütevelli heyeti aylar sonra bugün belirlendi. Yönetimde 2 şehit ailesi var. Bunun dışında yönetime atanan medya yöneticileri, siyasiler ve STK yöneticilerinin 15 Temmuz şehitleriyle ne ilgisi, ne ilişkisi var?
 26 Aralık 2019 15:43
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CHP'li Özkoç: Şehit aileleri ve gazilerin paralarını dağıtın

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, şehit yakınları ve gazilerin paralarının bir an önce dağıtılmasını istedi.

Özkoç, yazılı açıklamasında, şehit aileleri ve gaziler için toplanan yardım paralarını dağıtması gereken Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının mütevelli heyetinin aylar sonra bugün belirlendiğini belirtti.

Yönetimde 2 şehit ailesinin bulunduğuna dikkati çeken Özkoç, "Bunun dışında yönetime atanan medya yöneticileri, siyasiler ve STK yöneticilerinin 15 Temmuz şehitleriyle ne ilgisi, ne ilişkisi var? Toplanan yardım paralarını hacizlerle, yoklukla mücadele eden şehit ailelerine dağıtacak mısınız yoksa, vakıf etkinliği adı altında paraların üzerine mi oturacaksınız?" sorularını yöneltti.

Özkoç, yardım paralarının sahiplerine dağıtılması için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde aylardır mücadele ettiklerini anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

"3,5 yıl ne vakıf vardı ortada ne yönetim ne para. Toplanan yardım paraları, vakfın hesabına dahi hala aktarılmadı. Bütün süreci ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Ayıp açık olunca da bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı'nı görevden aldılar, yerine Vakıflar Genel Müdürü'nü getirdiler. Yaşanan rezilliğin sorumlusu bürokratlar değildir; parayı 3,5 yıl dağıtmayan, uyduruk, tutarsız açıklamalar yapan siyasilerdir, iktidardır, saray yönetimidir. Kabahat ortada, daha fazla uzatmayın. Şehit ailelerinin ve gazilerin paralarını bir an önce dağıtın."
Anadolu Ajansı
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