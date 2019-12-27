Bir kültür mirası Elazığ

Elazığ, yerleşik kültürü doğal güzellikleri ve sıcakkanlı insanları ile şehre daha önce gelmemiş insanları hemen etkileyebilen bir şehir. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapan eski şehir merkezi Harput'un tarihi birikimi eteklerinde hala devam ediyor. Doğu Anadolu bölgesini denince akla gelen o soğuk iklim ise burada kendini daha yumuşak bir havaya bırakıyor. Şehir, doğusunda kalan şehirlerin hepsinde farklı bir iklime sahip. Kendine has bir çok kültürel zenginliği olan Elazığ'ı tanımaya öncelikle tarihinden başlamak gerekiyor diye düşünüyoruz.

HARPUT, ELAZİZ, ELAZIĞ

Tarihte birçok medeniyetin elinden geçmiş olan Elazığ böylesi büyük bir kültür birikimini ise her döneme hitap eden eserleri ile günümüze taşımış. Yaklaşık 4000 yıllık bir yerleşim kültürü olan Elazığ'a en büyük katkıyı şüphesiz Urartular yapmışlar. Harput kalesi de yine aynı dönem içerisinde Urartular tarafından inşa edilmiş.

Büyük bir kayayı çevreleyen kale Doğubeyazıt'taki Urartu kalesiyle aynı özellikleri göstermekte. Yapı itibari ile benzeselerde Harput içerinde büyük bir şehir kurulmuş. Yaşam alanları, dini yapılar ve konutsal alanlar kale içerisinde geniş bir yer kaplamakta. Öyle ki yürüyerek kaleyi gezmek isterseniz epey zaman harcamanız gerekiyor. Kale içerisindeki birikim o kadar fazla ki her köşede farklı bir tarihe tanıklık ediyorsunuz.

ELAZIĞ'DA GEZİLECEK YERLER

HARPUT KALESİ

Elazığ denince akla gelen ilk yer Harput Kalesi oluyor şüphesiz. Kale şehir merkezinin yaklaşık 15 dakika kadar yukarısında hakim bir tepede yer alıyor. Kalenin içerisinde gezmek için bir spesifik nokta olsa da insanlar manzara izlemek için de kaleye çıkıyorlar.

Kalenin adı ise Har(Kaya) ve Put(Kale) kelimelerinden geliyor. Ayrıca yapımında bölgedeki su kıtlığından dolayı süt kullanıldığı için "süt kalesi" dendiği de söylenmekte. Binlerce yılın kudreti ile tepeyi çevreleyen surların içindeki gezilecek yerleri ise şöyle sıralayabiliriz;

Harput Evi

Ulu Camii

Cimşit Bey Hamamı

Arap Baba Türbesi (Birçok türbe olsa da en çok ziyaret edilen bu türbe)

Balak Gazi Anıtı

ÇIRÇIR ŞELALESİ

Çırçır Şelalesi Elazığlıların hafta sonlarını geçirmek için tercih ettiği bir nokta. Şehrin biraz dışında olsa da 45 dakikalık bir yolculuk ile ulaşılabilmekte.

Şelale aslında yönlendirilmiş bir şelale olup bir restoranın altından akmakta. Debisi ise çok yüksek olduğu için izlemesi epey keyifli. İsterseniz şelaleye sıfır olarak çay kahve içebilir istersenizde hemen üstündeki tesiste alabalık yiyebilirsiniz. Ayrıca şelalenin girişindeki alabalık yetiştirme havuzlarını görebilir balıkları besleyebilirsiniz. Her boy için ayrı olan havuzlarını görüntüsü ise gayet hoş.

KEBAN BARAJI

Keban Barajı, Çırçır Şelalesi'nden hemen sonra geliyor. Ülkemizin en büyük ve en eski barajlarından biri olan Keban, Fırat Nehrinin mavi ve turkuaz arası renkteki sularını taşıyor. Barajın en güzel manzarası yol kenarında manzarayı izlemek isteyenler için yapılan araç park noktalarından izleniyor.

Barajın içine girmek ise ne yazık ki yasak. İç kısmına girmek ve sizlere göstermek için aldığımız izin sayesinde barajı daha da yakından görebildik. DSİ kontrolündeki bölgeyi geçtikten sonra karşınıza bir mesire alanı daha gelmekte. Burası nehrin üzerindeki köprünün hemen altında yer alıyor. Çoğunlukla restoranlar ile dolmuş olan bölgeye inip akşam yemeğiniz durgunlaşmış nehrin kıyısında yiyebilir ya da sahil görünümü almış nehir kıyısına inebilirsiniz.

KÜLTÜR PARK

Kültür Park, Elazığ'ın marka değerini artıran ve güzelliğine katkıda bulunan bir park. Geniş bir alana kurulmuş olan park birçok mimari unsurla zenginleştirilmiş. İçerisinde camiler, kafeler ve spor alanları yer alıyor. Doğu Anadolu bölgesinden ziyade bütün Türkiyedeki şehir parkları arasında üst sıralarda olan bir park burası. Yürüyüş parkurları ve içerisinden geçen suların üzerindeki köprüler, ziyaretçiler için düşünülmüş geniş park alanı alkışı hak ediyor. Şehir merkezi için çok fazla bir seçeneği olmayan Elazığ için bir cazibe merkezi Kültür Park. Parkı yukarıdan görmek isterseniz de parkın ucundaki kuleye çıkabilirsiniz.

ELAZIĞ'DA YEMEK KÜLTÜRÜ

Elazığ bu kadar yıllık tarihi sofralarına da yansıtmış elbette. Lakin buradaki yemeklere de Gaziantep'teki gibi ulaşılması biraz zor. En güzel yemekler evlerde pişiyor. Dışarıda Elazığ yemeklerini bulmak pek de kolay değil. Genel olarak restoranlarda sunuluyorlar. Bir de yemeklerin isimleri Türkiye genelindeki isimlerinden biraz farklı. Bu bölgenin en güzel yemeklerini ve yerel adlarını sizlerle de paylaşalım ;

Kurutulmuş Biber Dolması (Kofik)

Gözleme (Patila)

Gömme (Börek türü)

İçli köfte

Mumbar

Orcik (Cevizli Sucuk)

Ballı Pestil ve Pestil Sarması

Harput Dibek Kahvesi

Harput Köfte

Börülce Çorbası (Lobik Çorbası)

Keşkek

Burma Tatlısı (Dolanger)

Orcik ve pestil sarma için Yörem Şarküteri, köfte için ise köfteciler sokağındaki Hasan Usta'yı öneriyoruz. Eğer Elazığ'a geldiğinizde bilen biri ile gezme fırsatınız yok ise hemen çevrenizdeki insanlara sorabilirsiniz. Elazığlılar çok misafirperver, yardımsever ve saygılı insanlar. Bunu bütün Doğu Anadolu için söyleyebiliriz fakat Elazığ'da buna ayrı bir parantez açmak lüzumu gördük. Elazığ'a yolu düşenlere şimdiden afiyetler dileriz.

ELAZIĞ'DA KONAKLAMA

Elazığ büyük bir şehir olduğu için yerel ve zincir oteller ile misafirlerine epey bir konaklama seçeneği sunabiliyor. Her bütçeye uygun oteller mevcut. Fiyat aralıkları genel olarak gecelik 100?-500? arasında değişmekte. Şehrin birçok noktasındaki seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Birçok şehrin aksine merkez dışında da oteller mevcut.

ELAZIĞ'A NASIL GİDİLİR?

Elazığ ulaşım çeşitliliği açısından çok zengin bir şehir. Şehre tren yolu, havayolu ve karayolu ile rahatça ulaşabiliyorsunuz.

Havayolu ile;

Elazığ havalimanına birçok şehirden uçuşlar mevcut. Havaalanının şehir merkezine uzaklığı ise 20 dakika sürmekte. Havalimanından şehir merkezine servis imkanı da mevcut.

Tren Yolu ile;

Fırat Ekspresi ile gelen tren

Elazığ-Malatya-Gölbaşı-Osmaniye-Adana istikametini kapsamaktadır.

Van Gölü Ekspresi ile gelen tren

Ankara-Kayseri-Sivas-Malatya-Elazığ-Tatvan istikametini izlemektedir.

Güney Ekspresi ile gelen tren

Ankara-Kayseri-Sivas-Malatya-Yolçatı(Elazığ) - Diyarbakır istikametinde gider ve buradan tekrar yerel bir ulaşım ile ya da Fırat Ekspresinin müteakip seferi ile Elazığ'a geçebilirsiniz.

Kara Yolu ile ;

Kara yolu ile dört bir yandan Elazığ'a gelmek mümkündür. Elazığ'ın çevre illere ve bazı merkezlere olan mesafeleri ise şöyledir;

Malatya 100 km

Diyarbakır 150 km

Erzincan 215 km

Erzurum 320 km

Gaziantep 325 km

Adana 500 km

Kayseri 430 km

Ankara 750 km

İstanbul 1200 km