Irak ve Suriye'den kaçan 5 PKK'lı terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyindeki ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist, Silopi ve Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu
|26 Aralık 2019 15:53
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Irak'ın kuzeyindeki ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist, Silopi ve Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'daki çözülmenin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin Silopi'de, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı teröristin de Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
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