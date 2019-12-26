45 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanına çıktı
45 devlet üniversitesi yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı. Kalan üniversitelerin ilanları da yayımlanınca memurlar.net'te olacak.
|26 Aralık 2019 16:00
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Üniversiteler, yüksek lisans ve doktora ilanlarını yayınlamaya başladı.
Şu ana kadar toplamda 45 devlet üniversitesi yüksek lisans ve doktora ilanını yayımladı.
Üniversiteler ilanları yayınladıkça, memurlar.net'te olmaya devam edecek.
İlanlarının yayınlanmasını isteyen üniversiteler memurlar@gmail.com adresine mail atabilirler.
Yayınlanan ilanların tümü için TIKLAYINIZ
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