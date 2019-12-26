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Meteorolojiden iki şehire kuvvetli yağış uyarısı

Ordu ve Giresun'da bu geceden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.
 26 Aralık 2019 16:04
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Meteorolojiden iki şehire kuvvetli yağış uyarısı

Ordu ve Giresun'da bu geceden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ordu ve Giresun'da gece yarısı başlayacak yağışların yarın akşam saatlerine kadar özellikle kıyı kesimlerde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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