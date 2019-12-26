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'Evlerde bekleyen elektronik atıklar üç bin şehir hatları vapurunun ağırlığına denk'

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), elektronik atık toplama ve dönüştürme çalışmalarının ayrıntılarını Isparta'da düzenlenen Sıfır Atık Zirvesi'nde açıkladı. Araştırmalara göre 2016 yılında Türkiye'de evlerde kullanılmayan elektronik atıkların toplam ağırlığı üç bin şehir hatları vapuru ağırlığına eşdeğer görülüyor. Evlerdeki en yaygın elektronik atıkların cep telefonu, tablet, fotoğraf makinesi ve yazıcı olması da dikkat çekiyor
 26 Aralık 2019 16:28
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'Evlerde bekleyen elektronik atıklar üç bin şehir hatları vapurunun ağırlığına denk'

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), elektronik atık toplama ve dönüştürme çalışmalarının ayrıntılarını Isparta'da düzenlenen Sıfır Atık Zirvesi'nde açıkladı. Araştırmalara göre 2016 yılında Türkiye'de evlerde kullanılmayan elektronik atıkların toplam ağırlığı üç bin şehir hatları vapuru ağırlığına eşdeğer görülüyor. Evlerdeki en yaygın elektronik atıkların cep telefonu, tablet, fotoğraf makinesi ve yazıcı olması da dikkat çekiyor.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Belediyesi işbirliğiyle "Sıfır Atık Zirvesi" düzenlendi. "Sıfır atık" konusunda yapılması gerekenlere dikkat çekilen zirvenin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Paneli'nde, TÜBİSAD Çevre ve Geri Dönüşüm Uzmanları yaptıkları sunumla elektronik atık toplama ve geri dönüştürme faaliyetlerini aktardı.

Evsel ve endüstriyel atıklar içinde en hızlı büyüyen atık grubu; kırılmış, hasar görmüş, tamir edilemez olarak görülen veya kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik eşyalar, elektronik atık olarak tanımlanıyor. Elektronik atıklar hem büyük hacimli olmaları hem de içerdikleri zararlı maddeler nedeniyle uzun vadede çevre ve insan sağlığı açısından olumsuz etki oluşturuyor. En dikkat çeken nokta ise elektronik atıkların evsel ve endüstriyel atıklar içinde en hızlı büyüyen atık grubu olması.

Kamuoyunda elektronik atık bilincini artırmaya yönelik farkındalık ve eğitim faaliyetleri yürüten ve bu kapsamda öğrencilerin elektronik atık bilincini geliştirme amacıyla 'Öğrenciler AEEE (Elektronik Atık) Topluyor' projesini hayata geçiren TÜBİSAD, 41 okul ve 13 bin 400 öğrenci ve öğretmenle başlattıkları bu projede dört yılın sonunda bin okul ve 450 bin öğrenci ve öğretmene elektronik atık bilinci aşıladı.

TÜBİSAD kayıt altına alarak AEEE yönetimi gerçekleştiriyor

Tüm bu çalışmaların alt yapısını oluşturmak için TÜBİSAD E-Atık Eğitim Kitapçığı hazırlandı. Kitapçıkla bir eğitim öğretim yılını kapsayan 32 haftanın her birinde 10 dakikalık Elektronik Atık Eğitimi verilmesi amaçlanırken, 15 pilot ildeki 155 okulda bir anket çalışması yapıldı. Yapılan anket sonucunda evlerde en çok bulunan elektronik atıkların cep telefonu, tablet, yazıcı ve fotoğraf makinesi olduğu tespit edildi. Anket çalışması ülke nüfusuna oranladığında evlerde yaklaşık olarak 46 bin ton AEEE sınıfı elektronik atık bulunduğunun tahmin edildiğine, TÜBİSAD'ın ise yaptığı tüm bu çalışmalarla elektronik atıkları kayıt altına alarak AEEE yönetimini sürdürdüğüne işaret eden TÜBİSAD Çevre ve Geri Dönüşüm Uzmanları, söz konusu AEEE atıklarının toplam ağırlığının 2016 yılı itibarıyla üç bin şehir hatları vapuru ağırlığına eşit olduğunu hesapladıklarını belirttiler.

Mobil AEEE Takip Sistemi ile tüm süreç takipte

Ayrıca, elektronik atıklarını geri dönüşüme kazandırmak isteyen vatandaşların da www.aeeenereye.com adresine girerek TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluşu tarafından oluşturulmuş e-atık toplama noktalarının konumlarına erişebileceklerini ve kendilerine en yakın atık toplama noktasını öğrenerek elektronik atıklarını bu noktaya bırakabileceğini vurgulayan TÜBİSAD Çevre ve Geri Dönüşüm Uzmanları, TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluşu Mobil AEEE Takip Sistemi sayesinde de atıkların teslim alınmasından ilgili tesislere yönlendirilmesine kadar tüm süreci takip edebildiklerini söylediler.
İhlas Haber Ajansı
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