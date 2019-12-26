Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul Projesi açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin, "75 milyar lirayı İstanbul depremine karşı alınacak tedbirler için, üniversiteleri daha nitelikli hale getirmek, bereketli topraklarımızı işleyecek çiftçilerimiz için harca. Ama sen insan için değil, rant için çalışıyorsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

"Şimdi de 'Kanal İstanbul' adı altında yine rantiyeye hizmet etmeye çalışıyorsun." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, memlekette 8 milyonu aşkın işsizin olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu, taşı sıksa suyunu çıkaracak milyonlarca gencin, çocuğun işsiz olduğunu, binlerce insanın pazar artıklarından geçimini sağlamaya çalıştığını, yüzbinlerin geçim kaynağının çöp konteynırları olduğunu öne sürdü.

Siyasetin insan ve insanın refahı, huzuru için yapıldığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Siyaset rant için yapılmaz. Paran varsa fabrika yap. Paran varsa istihdam yarat. Vatandaşını açlığa, yoksulluğa mahkum etme. 75 milyar lirayı İstanbul depremine karşı alınacak tedbirler için, üniversiteleri daha nitelikli hale getirmek, bereketli topraklarımızı işleyecek çiftçilerimiz için harca. Ama sen insan için değil, rant için çalışıyorsun. Memleketi, Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettin. Şimdi de 'Kanal İstanbul' adı altında yine rantiyeye hizmet etmeye çalışıyorsun. Ne diyorduk; Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor."