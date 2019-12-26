Kilis'te 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması
|26 Aralık 2019 16:57
|Yazdır
Kilis'te bazı sınır bölgeleri 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek üzere 15 gün süreyle bazı bölgelerin özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.
Kararın, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereğince alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
''Höyük-Kemal Yanık, Darmık-Çerçili, Darmık-Hilaltepe, Şerif Kaya, Mehmet Yaylacı, Hilaltepe-Musa Özalkan-İlhami Hardal, Afrin-Şimşek, Şimşek-Demirışık, Yüksektepe-Öncüpınar, Öncü İnanlı, Şehit Mehmet-Öncü, Çobanbey Alsancak Şehit Yusuf Beylem ve Şehit Yalçın Nane-Ermiş hudut karakolları bölgelerinin 1 Ocak Çarşamba günü saat 08.00'den başlayıp, 15 Ocak Çarşamba günü saat 17.00' de bitecek şekilde 15 gün süreyle valiliğimizce 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmesine karar verilmiştir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tarım Bakanlığı staj başvurusu alacak
26 Aralık 2019 14:47
|3. Sanal İstihdam Fuarı iş arayanların umudu olacak
26 Aralık 2019 13:26
|Adalet Bakanlığı için Bilişim Personeli sınırlaması kaldırıldı
26 Aralık 2019 12:56
|İmar Barışı kapsamındaki Hazine taşınmazları satılıyor
26 Aralık 2019 12:48
|KOSGEB, işçi statüsünde uzman istihdam edelebilecek
26 Aralık 2019 12:32
|Sağlık Bakanlığı için 4 genel müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi
26 Aralık 2019 12:25
|21 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
26 Aralık 2019 11:31
|Çaycılık yaptığı Devlet Tiyatrosuna müdür oldu
26 Aralık 2019 11:25
|Egzoz muayenesi yaptırılmayan 1,5 milyon araç yeni yılda takipten kaçamayacak
26 Aralık 2019 11:23
|Şehit ve gaziler için toplanan parayı yönetecek heyet belli oldu
26 Aralık 2019 10:57