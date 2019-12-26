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Çocuklara yönelik cinsel istismar davasında 14 sanığa hapis kararı

Bir çocuk yuvası ile kız yetiştirme yurdundaki çocuklara "cinsel istismar, taciz, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakarette bulundukları" iddiasıyla yargılanan 2 sanığa 43 yıl 9 ay ve 12 yıl hapis cezası verildi
 26 Aralık 2019 17:04
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Çocuklara yönelik cinsel istismar davasında 14 sanığa hapis kararı

Uşak'ta, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ile Kız Yetiştirme Yurdu'nda 28 kız ve erkek çocuğuna "cinsel istismar, taciz, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakarette bulundukları" ileri sürülen 2 sanık ile "suçu bildirmeme" ve "yaralama" iddiasıyla yargılanan 12 sanığa 8 ay 10 günden 43 yıl 9 aya kadar hapis cezaları verildi.

Uşak 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 16 sanıklı davaya bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanıkların kimlik kontrollerinin yapılmasının ardından mahkeme heyeti, sanıklara çeşitli sorular yönelterek son sözlerini sordu.

Sanıklar suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini istedi.

Davayı takip eden Uşak Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu üyesi avukat Volkan Berber, 28 çocuğa sistematik şekilde kötü muamele yapıldığını belirterek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kararı açıklayan mahkeme, "çocuklara cinsel istismar, taciz, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakarette bulundukları" suçlamasıyla eski sevgi evi çalışanı Sezer T'ye 43 yıl 9 ay ve Volkan Ş'ye 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Diğer 12 sanık hakkında ise "yaralama" ve "suçu bildirmeme" suçlarından 8 ay 10 gün ile 6 yıl arasında hapis cezalarına hükmeden mahkeme, 2 sanığa ise para cezaları verdi.

Avukat Volkan Berber, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kararı yüksek mahkemeye taşıyacaklarını belirterek, "Bizim kanaatimiz dosyada nitelikli cinsel istismar ve işkence suçlarının oluştuğu yönündedir. Bu suçlar bakımından da görevli mahkeme, ağır ceza mahkemesi olduğundan mevcut mahkemenin görevsizlik kararı vermesi gerekmektedir. Aynı zamanda katılan kurum vekilinin de dikkat çektiği üzere kişilerin sosyal hizmet çalışanı olması cezalarında yarı oranında artırım sebebidir. Ancak bu husus da mahkemece gözetilmemiştir. Dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Anadolu Ajansı
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