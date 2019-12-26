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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 26 Aralık 2019 17:15
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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,9380 5,9390 5,9340 5,9350
Avro 6,5880 6,5890 6,5860 6,5870
Sterlin 7,6890 7,7280 7,6850 7,7230
İsviçre Frangı 6,0410 6,0710 6,0350 6,0650
ANKARA
ABD Doları 5,9100 5,9700 5,9050 5,9650
Avro 6,5500 6,6200 6,5400 6,6100
Sterlin 7,6230 7,7770 7,6090 7,7640
Anadolu Ajansı
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