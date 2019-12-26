Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|26 Aralık 2019 17:15
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9380
|5,9390
|5,9340
|5,9350
|Avro
|6,5880
|6,5890
|6,5860
|6,5870
|Sterlin
|7,6890
|7,7280
|7,6850
|7,7230
|İsviçre Frangı
|6,0410
|6,0710
|6,0350
|6,0650
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9100
|5,9700
|5,9050
|5,9650
|Avro
|6,5500
|6,6200
|6,5400
|6,6100
|Sterlin
|7,6230
|7,7770
|7,6090
|7,7640
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