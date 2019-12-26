'Kirazın anavatanı, fındığın başkenti' tescilini o şehir aldı		 
YLSY sonuçları açıklandı		 
Türk İş, asgari ücret toplantısını terk etti		 
Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu		 
Bakan Kurum: İBB temsilcisi de ÇED raporunu imzaladı		 
Çaycılık yaptığı Devlet Tiyatrosuna müdür oldu Video		 
Günün en çok paylaşılan fotoğrafları Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Postacılar artık gittiği her sokağa mama bırakacak

Canik Belediyesi ve PTT Derneği, ortak yaptığı 'Çantam'da Merhamet Var Projesi' ile insanların, sokak hayvanlarına olan sevgisini pekiştirmeyi, hayvanların barınma ve beslenme ihtiyaçlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bu amaçla postacılar artık gittiği her sokağa mama bırakacak
 26 Aralık 2019 17:27
Yazdır
Postacılar artık gittiği her sokağa mama bırakacak

Canik Belediyesi ve PTT Derneği, ortak yaptığı 'Çantam'da Merhamet Var Projesi' ile insanların, sokak hayvanlarına olan sevgisini pekiştirmeyi, hayvanların barınma ve beslenme ihtiyaçlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bu amaçla postacılar artık gittiği her sokağa mama bırakacak.

Samsun Canik Belediyesi ve PTT Derneği iş birliği ile gerçekleştiren 'Çantam'da Merhamet Var Projesi' kapsamında artık postacılar çantalarında kedi, köpek maması ve kuş yemi bulundurarak gittikleri her yer sokağa bu yiyecekleri bırakacak. Meşe Orman Park'ta postacılar ile bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, burada düzenlenen etkinlik ile sokak hayvanlarına yönelik mama dağıtımı gerçekleştirdi. Geçmişten günümüze sokak hayvanlarına yönelik bir çok çalışma yapan Canik Belediyesi 13 farklı noktada kedi evi ve Meşe Orman Park içerisine kedi evleri yaptı.

Etkinlikte konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Bu soğuk kış günlerinde hayvanların da bir can taşıdığı bilinciyle onlara nasıl yardımcı olabiliriz, yaşamlarını kolaylaştırabiliriz düşüncesiyle kuş yuvalarımızı, köpek ve kedi evlerimizi hayata geçirdik. Sürekli sokaklarda olan sokak hayvanlarının yaşam şartlarının zorluğunun bilincindeyiz. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak için elimizden geldiğince aç ve susuzluk çekmemeleri için çabalıyoruz. PTT Derneği ile birlikte sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarına dikkat çekmek amacıyla başlattığımız mama dağıtımı programına tüm ilçe halkımızın katkı vermesi arzusundayız. İlçemizde görev yapan postacı kardeşlerimiz çantalarında taşıdıkları mama paketlerini, bir yandan görevlerini yaparken, bir yandan da sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapacaklar. Böyle anlamlı bir projede birlikte olduğumuz için PTT Derneğine teşekkür ediyorum. Peygamber efendimiz 'Merhamet edene merhamet edilir. Yeryüzünde bulunan yaratılmışlara merhamet ediniz ki semadakilere de size merhamet etsin' buyuruyor. Bizler de yaratılanı yaratandan ötürü sevme anlayışıyla bu etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Kış şartlarında yaşamlarının daha da zorlaştığı sokak hayvanlarına hep birlikte yardımcı olmak, hepimizin insanlık görevidir. İnsanlarımızda olan hayvan sevgisi, onların yaşamlarını kolaylaştırmak için üzerine düşenleri yapması hepimizi sevindiriyor, mutlu ediyor. Hayvanlarımızı sevelim, koruyalım. Onları aç susuz bırakmayalım" dedi.

"Yaşamak onların da hakkı"

Canik Belediyesi ile birlikte "Çantamda Merhamet Var" sloganıyla mama dağıtımının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden PTT Derneği Genel Başkanı Onur Karagöl, "PTT Derneği olarak elimizden geldiği kadarıyla sokak hayvanlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şehrimizde aç hayvan kalmaması için, sokaklarımızda görev yapan ekiplerimiz hayvan gördüklerinde çantalarında bulunan mamalarla hayvanlarımızı doyurmuş olacaklar. Samsun'da, Canik'te aç hayvan kalmayacak. Böyle bir projeyi Canik Belediyesi ile birlikte hayata geçirmekten mutluyuz. Canik Belediyesine ve Başkanımız İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür ediyorum. Canik Belediyesi her zaman sokak hayvanları konusunda duyarlı davranıyor. Bunları yaptığı çalışmalarla gösteriyor. Kedi ve köpek evleri, kuş yuvaları gibi güzel çalışmaları var. Bizler de belediyemize destek olmak, sokak hayvanlarımıza sahip çıkarak onların korunması ve rahat yaşamaları için vatandaşlar olarak üzerimize düşen sorumluğu ve desteği sağlamalıyız" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Kirazın anavatanı, fındığın başkenti' tescilini o şehir aldı
26 Aralık 2019 18:59		 Uludağ'da geç gelen kar tatilcileri sevindirdi
26 Aralık 2019 18:44
Meteorolojiden iki şehire kuvvetli yağış uyarısı
26 Aralık 2019 16:04		 Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor
26 Aralık 2019 15:14
Adalar'da 'ruam' hastalığı sağlık taraması yeniden başladı
26 Aralık 2019 15:00		 İBB'den yılbaşı gecesi tedbirleri
26 Aralık 2019 14:47
Karabük'teki antik kentte 1800 yıllık adak levhası bulundu
26 Aralık 2019 14:20		 Sel suları çekildi, su altında kalan otomobiller ortaya çıktı
26 Aralık 2019 13:15
Yozgat'ta erik ağacı çiçek açtı
25 Aralık 2019 23:16		 Şanlıurfa'nın tarihi 'kümbet evleri' turizme kazandırılacak
25 Aralık 2019 22:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:59 - 'Kirazın anavatanı, fındığın başkenti' tescilini o şehir aldı18:54 - Metal işçileri toplu sözleşmede anlaşamadı18:46 - Gazeteci Talat Atilla ve avukatını tehdit eden şüpheli yakalandı18:44 - Uludağ'da geç gelen kar tatilcileri sevindirdi18:33 - 500 Kadın Özel Harekat Polis Adayı sonuçları bekliyor18:32 - Bakanlık müfettişleri Yavaş'la ilgili iddialara ilişkin Aygün'ü dinledi18:25 - PFDK'den Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim'e ceza çıkmadı18:23 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:21 - YLSY sonuçları açıklandı18:21 - Zehra Selçuk: Asgari ücreti net %15 artırdık
18:19 - CHP'li Ağbaba'dan 'asgari ücret' eleştirisi18:15 - 17 eski astsubaya FETÖ üyeliğinden ceza istendi18:03 - Cinayet davasında sanık avukatı, maktule saygıdan tahliye talep etmedi18:02 - Okuldaki ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı18:00 - Kosova'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ sanığına hapis17:58 - İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 21 gözaltı17:51 - Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM Komisyonuna ulaştı17:46 - FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Son değişiklikleriyle, 4/B'li Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
Sözlü sınavdan elenen aday Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kıyamet günümü mü bekleyeceğiz
2020 yılı için net asgari ücret belli oldu
Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu
İmamoğlu, Kanal İstanbul için direnen ismi görevden aldı
OHAL Komisyonu 2 yıllık kapsamlı bir bilgi notu yayımladı
45 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanına çıktı
Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım
26 Aralık 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Asgari ücrette sona gelindi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vladimir stimac 1
ıspanaklı börek 4
la masia 1
mehmet pişkin 2
cezaevlerindekilere din kültürü ve ahlak bilgisi dersi verilmesi 2
lens 1
29.12.2019 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 4
caz müziği 1
istanbul kanalı 2
27.12.2019 fenerbahçe vs valencia maçı 1
SON İLANLAR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Türk Alman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tunceli Munzur Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Trakya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Siirt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Selçuk Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Eti Maden İşletmeleri 32 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam